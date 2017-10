Glavna nagrada zagrebškega gledališkega festivala za mariborsko Medejo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Oliver Frljić se je v svojem prvem angažmaju v Mariboru osredotočil na položaj ženskega subjekta v sodobni družbi, naslovno vlogo pa zaupal prvakinji mariborske Drame Nataši Matjašec Rošker. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor Celoten ples ritmiziranega govora in koreografiranih teles, zvočnih in ostalih vizualnih segmentov se kljub hitrim rezom in estetskim ter igralskim podajam prelevi v koherentno uprizoritev, ki gledalca z lahkoto zapelje, vznemiri in približa Medeji – tistemu drugemu spolu – ženski, ki je, kljub temu da pod belo obleko nosi hlače, še vedno ne razumemo in v nas še vedno sproža nelagodje ... iz utemeljitve nagrade za najboljšo predstavo Evripidova tragedija je očitno plodno polje slovensko-hrvaškega gledališkega sodelovanja: Medejo je za Hrvaško narodno gledališče Zagreb leta 2013 režiral Tomaž Pandur. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor Sorodne novice Frljićeva Medeja: v fokusu položaj ženske v sodobni družbi Dodaj v

24. oktober 2017 ob 11:18

Zagreb - MMC RTV SLO

Evripidova drama Medeja v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča iz Maribora in v režiji Oliverja Frljića je bila v soboto zvečer razglašena za najboljšo predstavo 32. Gavellinih večerov v Zagrebu. Nagrado za najboljšo igralko je dobila prvakinja mariborske Drame Nataša Matjašec Rošker z naslovno vlogo v zmagovalni predstavi.

Frljić se je v svojem prvem angažmaju v Mariboru osredotočil na položaj ženskega subjekta v sodobni družbi. "Predstava je visoko kakovostni izdelek sodobne gledališke pisave, v kateri se političnost izjave predstavlja skozi vizualno-čutno sožitje gledaliških elementov", je ocenila žirija letošnje gledališke manifestacije, v kateri je bil tudi slovenski režiser Sebastijan Horvat.

Nagrado sta iz rok direktorja gledališča Gavella Borisa Svrtama skupaj prevzela Frljić in intendant SNG Maribor Danilo Rošker.

Ob odločitvi za najboljšo žensko vlogo Nataši Matjašec Rošker pa je žirija zapisala, da "Nataša riše, oživlja in pooseblja Medejo skozi njeno možno revolucionarno in strastno moško naravo". "Medeja postane lik, ki vse prežema, pri katerem imamo nenehno občutek, da je istočasno strasten znotraj in radikalen navzven – Medeja gleda sebe od zunaj in se cinično smeji igralkinim naporom ..."

Oliver Frljić o svoji postavitvi Medeje:



"Svet ni lep in po ameriških volitvah sodeč bo še grši"



Mariborska igralka je med prevzemom nagrade povedala, da ji predstavlja čast in privilegij, ker se zaveda konkurence, ki je bila na festivalu, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Najboljšo režijo letošnje prireditve je podpisal Dora Ruždjak Podolski za predstavo Črna mati zemlja, ki jo je odigralo zagrebško gledališče mladih (ZeKaeM). Za najboljšega igralca pa je bil izbran Siniša Popović, član hrvaškega narodnega gledališča (HNK) iz Zagreba, ki je posodobil Nikolo v predstavi Ljudje iz voska, ki jo je po besedilu Mata Matišića režiral Janusz Kica, piše na spletni strani gledališča Gavella.

Festival, posvečen predvsem hrvaškemu gledališču

Gavellini večeri so zamišljeni kot festival predstav, ki so zaznamovale gledališko leto na Hrvaškem in v regiji. V tekmovalnemu programu je bilo med 11. in 21. oktobrom prikazanih deset predstav, poleg Mariborčanov je barve regionalnega gledališča branil tudi beograjski Atelje 212. Sicer pa so sodelovala hrvaška gledališča iz Zagreba, Reke, Splita in Šibenika.

Festival je v soboto zvečer po podelitvi nagrad zaključilo gledališče iz Virovitice s predstavo 2:14 H v režiji Roberta Raponje.

A. J.