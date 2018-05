Greta Gerwig je ameriška igralka, scenaristka in režiserka iz Sacramenta, znana po neodvisnih filmih Frances Ha, v katerem je igrala in bila ena izmed avtorjev scenarija, in Lady Bird, ki ga je napisala in režirala. Zadnji je bil letos nominiran za oskarja za najboljši film, najboljšo režijo, najboljši izvirni scenarij, najboljšo glavno igralko in najboljšo stransko igralko. Foto: EPA