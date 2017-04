Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Čeprav je bila v Pobesnelem Maxu Furiosa, Charlize Theron v tej franšizi, ki temelji na dirkah z avtomobili, niso pustili sesti za volan. Foto: Kolosej Z idejo za obzgodbo se je studio menda poigraval že od petega dela, ko se je izkazalo, kako pozitivno je bil sprejet lik Dwayna Johnsona. Foto: Karantanija Cinemas/Kolosej Studio Universal praviloma ne komentira nepotrjenih projektov, tako je tudi v tem primeru. Foto: Karantanija Cinemas/Kolosej Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hitri, drzni - in neuničljivi: franšiza bo dobila podmladek

Diplomatska rešitev spora med osrednjima zvezdnikoma franšize?

24. april 2017 ob 16:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najbrž ni nobeno presenečenje, da bo skušala filmska industrija do zadnjega centa izkoristiti nepojenjajoči uspeh franšize Hitri in drzni: v delu so že načrti za spin-off franšizo, obzgodbo, v kateri bodo prisotni liki Dwayna Johnsona, Charlize Theron in Jasona Stathama.

Studio Universal, glavni producent franšize, je po poročanju revije Variety že najel Chrisa Morgana, sodelavca pri zadnjih šestih delih, naj spiše scenarij za projekt, v katerem bosta "Johnsonov in Stathamov lik združila moči in se spravila na lik Theronove".



Zakulisna drama?

Vest sicer še ni uradno potrjena, se pa ujema z zgodnejšim poročanjem bloga The Wrap, češ da so iz najnovejšega filma izrezali prizor, ki bi bil "poslastica" po odjavni špici, ker je namigoval, da bosta Johnsonov in Vin Dieslov lik dobila skupen spin-off - to pa naj bi bilo nemogoče, ker sta igralca med seboj menda do konca sprta. (Najbrž je pomenljivo, da se v novem filmu praktično v nobenem prizoru ne pojavita skupaj.) Edina logična kombinacija je torej Johnson-Statham, saj je kemija med igralcema testnim občinstvom menda všeč.

Johnsonov lik, diplomatski agent Luke Hobbs, se je v franšizi pojavil s filmom Fast Five, Deckard Shaw (Jason Statham) pa je bil - po kratkem prizoru na koncu šestega dela - glavni antagonist sedmega poglavja sage. Najnovejši dodatek druščini je seveda kiberteroristka Cipher (Charlize Theron), ki je bila osrednja zlobnica v trenutno aktualnem, osmem delu.

Praktično tiskajo denar

Načrte za obzogodbo je seveda samo še pospešil izjemni uspeh franšize v kinodvoranah: Hitri in drzni 8 so že drugi teden zapored najbolj gledan film v ameriških kinematografih, kar pomeni 163-milijonski zaslužek na ameriških tleh in 907-milijonski zaslužek v svetovnem merilu (samo na Kitajskem imajo zasluge za 200 milijonov od te vsote).

Prostovoljno slovo po okrogli deseterici

Izvršni producent Neal Moritz se sicer zaklinja, da se bo serija, ki je do zdaj v skupnem seštevku zaslužila že skoraj pet milijard dolarjev, na vsak način končala po desetih filmih. "Nekako imamo pred očmi konec franšize, nimamo pa še vseh vmesnih elementov ... v načrtu je, da se posnameta še dva filma."

A. J.