Humorno in hkrati trezno upodabljanje sveta Pietra Bruegla starejšega

Prihajajoča razstava v dunajski Albertini

13. avgust 2017 ob 14:21

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Naklonjenost in zanimanje, ki ju odražajo upodobljeni prizori kmečkega življenja, sta Pietru Brueglu starejšemu sicer prinesla vzdevek "kmečki" Bruegel, vendar umetnik hkrati velja za najpomembnejšega risarja 16. stoletja na Nizozemskem.

Dunajski muzej Albertina bo z 8. septembrom odprl razstavo Bruegel - risanje sveta, ki bo združila okoli 100 del Pietra Bruegla starejšega (tudi Breughel) in bo predstavila celoten spekter njegovega risarskega in grafičnega ustvarjanja.

Postavitev v Albertini bo po več letih na ogled javnosti vnovič postavila njegovi risbi Pomlad in Poletje, prvič pa bodo razstavljene nekatere grafike, ki so jih restavrirali v minulih letih. Z izborom del pomembnih Brueglovih predhodnikov, kot sta bila Hieronymus Bosch in Albrecht Dürer, bo osvetlila tudi njegov umetniški razvoj.

Risanje v turbulentnih časih

Bruegel je na svojih risbah, nastalih v obdobju velikih političnih, družbenih in verskih sprememb, ustvaril zapleten slikovni svet. Na družbene razmere svojega časa se je odzval na način, ki je obenem humoren in trezen, dojemljiv in tudi zelo kritičen. S svojimi deli se je loteval tako tragedije kot veličine - pa tudi smešnosti in slabosti - človekovega bivanja, beremo na spletni strani Albertine, kjer bo razstava na ogled do 7. decembra.

Novo obdobje slikarstva na pohodu

Pieter Bruegel starejši se je okoli leta 1525 rodil v mestu Breda na Nizozemskem. Učil se je pri umetniku Pietru Coeckeju van Aelstu. Njegova umetnost je pomenila odmik od stilizacije 15. stoletja ne evropskem severu in nakazala novo obdobje realističnega slikarstva.

S čopičem v roki po očetovih stopinjah

Sprva je ustvarjal pod Boschevim vplivom, vendar je kasneje izoblikoval svoj slog, za katerega so značilni topla barvna lestvica, ostro opazovanje, poznavanje človekove duševnosti in smisel za detajle. Umrl je leta 1569 v Bruslju. Oba njegova sinova - Jan Bruegel starejši in Pieter Bruegel mlajši - sta se prav tako zapisala v zgodovino kot slavna slikarja.

