Kdo podpisuje najboljše delo iz bogate bookerjeve zakladnice?

Ob 50-letnici nagrade podeljujejo zlatega bookerja

18. februar 2018 ob 11:56

London - MMC RTV SLO, STA

Pol stoletja podeljevanja nagrade booker je prineslo 51 lavreatov, ki se s svojimi deli zdaj potegujejo še za zlatega bookerja. Z izborom najboljšega med vsemi dozdajšnjimi nagrajenimi romani bodo podeljevalci počastili častitljivi jubilej te prestižne literarne nagrade.

V ta namen so sestavili posebno žirijo, ki bo ožji izbor najprej sestavila iz najboljših del posameznega desetletja, odločilni glas o absolutnem zmagovalcu pa bo potem dalo občinstvo. Vsak od petih žirantov bo zadolžen za izbor najboljšega nagrajenega romana iz drugega desetletja - pisatelj in urednik Robert McCrum bo pregledal dobitnike sedemdesetih let, poet Lemn Sissay se bo znova zakopal med bookerjeve lavreate osemdesetih let, devetdeseta pripadajo romanopiski Kamili Shamsie, radijcu in pisatelju Simonu Mayu dela iz prvega desetletja 21. stoletja, pesnica Hollie McNish pa bo izbrala najboljšega nagrajenca po letu 2010.

"Z velikim veseljem se vračam k bookerjevim nagrajencem, da vidim, kako podobno ali drugače se bom morda počutila ob njih," o svoji nalogi razmišlja Kamila Shamsi.

Končni zmagovalec znan julija

Med katerimi petimi romani lahko izbirajo, bodo bralci izvedeli 26. maja, ko bodo razglasili pet nominirancev. Letošnji dobitnik mednarodnega bookerja bo znan nekaj dni prej, 22. maja. Vseh pet knjig bodo za mesec dni dali na javno glasovanje, dobitnika zlatega bookerja pa bodo razglasili 8. julija na festivalu, posvečenem 50-letnici nagrade.

Predsednica fundacije za nagrado Helena Kennedy je prepričana, da najboljše leposlovje vztraja in odmeva pri bralcih še dolgo po nastanku. Zato tudi z zanimanjem pričakuje, kaj bodo žiranti in bralci izbrali iz bogate bookerjeve knjižnice.

V naboru štirih desetletij najboljši Otroci polnoči

Pobuda o zlatem bookerju ni nova - nekaj podobnega so organizirali že leta 2008 ob 40-letnici nagrade. Občinstvo je takrat izbralo knjigo Otroci polnoči Salmana Rushdieja, ki je bookerja dobila leta 1981.

Več romanov v igri za aktualnega bookerja

Aktualnega nagrajenca izbirajo od letos po nekoliko spremenjenih pravilih. Medtem ko je bila doslej nagrada namenjena vsem romanom, ki so bili napisani v angleščini in izdani v Veliki Britaniji, je Fundacija Booker Prize vrata odprla tudi romanom, ki so izšli na Irskem. Doslej je veljalo, da irski avtorji brez britanskega založnika niso prišli v izbor za to literarno priznanje. O dobitniku letošnje bookerjeve nagrade bodo odločali filozof in romanopisec Kwame Anthony Appiah, avtorica kriminalk Val McDermid, kritik Leo Robson, pisateljica in kritičarka Jacqueline Rose ter umetnica Leanne Shapton.

M. K.