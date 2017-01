Ker nismo nikoli prestari za pravljični svet: pravljice za odrasle na Ljubljanskem gradu

Enkrat mesečno ob petkih

20. januar 2017 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljudska pripoved Zlata ptica začenja sklop pravljic za odrasle, ki jim bo v grajskem gledališču mogoče prisluhniti enkrat mesečno.

Na vprašanje, kaj je v pravljicah tako čarobnega, da ne ostanejo zamrznjene v času, bosta Mirjam Štih in Luka Hrovat z njihovim pripovedovanjem odgovarjala še na osmih petkovih večerih.

Štihova in Horvat sicer v domžalski knjižnici že vrsto let pripravljata večere, naslovljene Pravljice za odrasle. "Pravljice niso le pripovedi iz časa, ki ga ni več, saj njihova sporočilna vrednost presega časovne okvire. Pravljice so večne … Današnje mlade generacije prebirajo iste pravljice z enako vnemo, kot smo jih mi," so med drugim zapisali organizatorji pravljičnega sklopa na gradu.

Kdo "rabuta" zlata jabolka?

Ljudska pripoved Zlata ptica, ki ji bo mogoče prisluhniti drevi ob 18. uri, pripoveduje o kralju, njegovem vrtu in o jablani, ki je rodila zlata jabolka. Ker so jabolka vsako noč izginila, je bilo treba najti krivca. Pot pa ni bila lahka, zahtevala je upoštevanje pravil, ki jih marsikdo rad krši.

Nadalje bo 17. februarja mogoče prisluhniti norveški pravljici Zmršenka, v kateri sledimo dvema sestrama in sporočilu o pravi lepoti, točno mesec dni pozneje pa bo na sporedu znana pravljica bratov Grimm Žabji kralj, 21. aprila pa pravljica poljskega avtorja judovskih korenin Ko je Šlemil šel v Varšavo. Skozi leto bodo na sporedu še slovenska ljudska pravljica O treh gralih, sibirska ljudska Pametna hči in pravljica Striborov gozd hrvaške avtorice Ivane Brlić-Mažuranić.

Pravljica danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena Cesarjeva nova oblačila bo sklenila letošnji sklop pravljic, in sicer 15. decembra.

P. G.