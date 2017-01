Ko se molji v svoji maniri lotijo zgodovine umetnosti

Napad na Beuysovo obleko iz klobučevine

19. januar 2017 ob 12:46,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 12:55

Kassel

V Neue Galerie v Kasslu so obleko iz klobučevine umetnika Josepha Beuysa, ki predstavlja pomemben del umetnostne zgodovine, napadli molji. Kot so sporočili iz muzeja, so lačne vsiljivce odkrili že ob koncu lanskega leta.

Loj in klobučevina, ki sta Josephu Beuysu nekoč rešila življenje, sta pomembna materiala njegovega opusa. Med drugo svetovno vojno je namreč kot letalec strmoglavil v Rusiji, kjer so ga pred podhladitvijo rešili prav z omenjenima materialoma, zato ju je vpeljal v svoje delo. Vendar so obleko iz klobučevine, ki je razstavljena v Kasslu, pred kratkim napadli molji.

Romanje v dušikovo komoro

T. i. Beuysova soba je v tem muzeju že od leta 1976 in je vse od takrat sestavni del stalne postavitve. Dotični razstavni eksponat, ki je del tamkajšnje Beuysove instalacije, so zdaj umaknili iz postavitve in ga dali v posebno obdelavo, da preprečijo nadaljnjo škodo. Klobučevinasto obleko so tako preselili v dušikovo komoro, kjer bo ostala šest tednov, po tem pa jo bodo še enkrat natančno pregledali strokovnjaki in ocenili škodo, ki je nastala do zdaj.

"Najverjetneje so molji naredili nekaj majhnih lukenj v klobučevino," je za nemško tiskovno agencijo DPA povedala tiskovna predstavnica muzeja. "Vendar luknjice, glede na njihovo majhnost, ne bodo vidne obiskovalcem in te cenjene obleke ne ogrožajo resneje."

Molji, redni obiskovalci muzejev

Napadi moljev v muzejih niso nobena izjema - seveda pride do njih najpogosteje tam, kjer hranijo tekstil, izdan iz živalskih vlaken. Zato v Kasslu redno spremljajo stanje svojih razstavnih eksponatov in uporabljajo vabe za insekte. Iz muzeja so sporočili še, da po odstranitvi Beuysove klobučevinaste obleke niso več našli nobenih moljev v teh vabah.

Joseph Beuys se je rodil leta 1921 v Krefeldu, študiral je v Düsseldorfu, kjer je pozneje tudi poučeval kiparstvo. Znana je njegova teza o razširjeni plastiki in umetnosti, po kateri je treba z akcijami preseči racionalistično razdeljenost umetnosti, znanosti in kulture. Njegova avantgardna in provokativna dela prvega obdobja so se pozneje umaknila ritualiziranim hepeningom v korist sožitju človeka in narave. Umrl je leta 1986 v Düsseldorfu.

P. G.