Ljubljana festival: Od klasik West Enda do Puccinija in pekinške nacionalne opere

21. avgust 2017 ob 20:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predzadnji teden letošnjega Ljubljana festivala prinaša opero, zabavno glasbo in muzikal. Ljubitelji zadnjih so na svoj račun prišli nocoj, ko je potekal večer muzikalov z West Enda in Broadwaya, jutri bo na sporedu komorna opera Svatba, v sredo sledi Puccinijeva Madama Butterfly v izvedbi Nacionalne operne hiše iz Pekinga.

Štirje izkušeni pevski solisti so nocoj ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Roberta Purvisa v Križankah izvedli odlomke iz znanih muzikalov. Na sporedu so bili odlomki uspešnic iz klasičnih in tudi sodobnih muzikalov, kot so Moje pesmi, moje sanje, Zgodbe z Zahodne strani, Kabaret ter Fantom iz Opere.

Jutri bo v SNG-ju Opera in balet Ljubljana na sporedu slovenska praizvedba komorne opere za šest ženskih glasov a cappella in občasno spremljavo tolkal v Kanadi živeče srbske skladateljice Ane Sokolović. Dirigent Sebastien Boin je povedal, da je dogajanje opere postavljeno večer pred tradicionalno srbsko poroko mlade Milice, ki jo ob prelomnem življenjskem dogodku prevevata tako globoka sreča ob vstopu v zakonski stan z ljubljenim moškim kot melanholija ob misli, da bo po dogodku morala zaživeti v novem kraju, stran od družine in prijateljev. Delo, ki sta ga na oder postavila Ted Huffman in Zack Winokur, je v produkciji Festivala d'Aix-en-Provence na sporedu od leta 2015.

Pod taktirko najboljših kitajskih dirigentov mlajše generacije

Eden izmed vrhuncev 65. festivala bo Puccinijeva opera Madama Butterfly v izvedbi Nacionalne operne hiše iz Pekinga, ki si jo bo mogoče v Cankarjevem domu ogledati v sredo in četrtek. Pekinška opera v Ljubljano prihaja s skorajda 200-člansko ekipo, ki združuje uspešne operne umetnike. V vlogi prevarane japonske gejše Čo Čo San bo nastopila priznana kitajska pevka Yao Hong, ki je festivalskemu občinstvu znana po vlogi v operi Turandot, poročnika ameriške mornarice Pinkertona pa bo utelesil Li Shuang.

Režijo podpisuje Li Dandan, predstavo pa bo vodil glasbeni vodja in šef dirigent Kitajske nacionalne opere Yang Yang, ki velja za enega najboljših kitajskih dirigentov mlajše generacije. Nacionalna operna hiša iz Pekinga je Madamo Butterfly pred aktualno postavitvijo na oder postavila že v 50. in 80. letih preteklega stoletja, pri sceni pa so tokrat zelo upoštevali njeno japonsko motiviko.

Kreslin s skrivnostnimi gosti po svoji dolgi glasbeni poti

Za odmerek zabavne glasbe bo v petek tradicionalno poskrbel Vlado Kreslin. Na Ljubljana festival se vrača 26., na odru pa ga bodo spremljali Mali bogovi, Beltinška banda in številni gostje, a večina njih, z izjemo istrskega glasbenika Šajete, ostaja skrivnost. Na odru Križank bo zadonel spoj mladega in tradicionalnega z okoli 16 albumov, ki zaznamujejo glasbenikovo glasbeno pot.

Marijinsko gledališče z Wagnerjem

Zadnji festivalski teden pa bo predvsem v znamenju Marijinskega gledališča iz Sankt Peterburga in njegovega glasbenega vodje Valerija Gergijeva, ki mu bodo 31. avgusta podelili visoko slovensko državno odlikovanje. Obetata se izvedbi Wagnerjevih oper, Siegfrieda in Somraka bogov, in koncert Orkestra Marijinskega gledališča s solistom, pianistom Behzodom Abduraimovim.

