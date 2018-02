Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Edgar Degas je pevce narisal leta 1877, slika pa meri 32 krat 27 centimetrov. Foto: Wikipedia Degas je na svojih delih lovil tako utrinke iz življenja revnejših kot bogatejših slojev Pariza. K slednjim spadajo prizori elegantnih gledalcev konjskih tekem in baletk med vadbo, k prvim pa žanrski prizori žensk med likanjem. Foto: EPA Sorodne novice Med risbo in barvo: stoletje od slovesa velikega Degasa Dodaj v

Med prtljago v avtobusu našli ukradenega Degasa

Vsi potniki na avtobusu zanikali lastništvo

23. februar 2018 ob 19:35

Pariz - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Francoski cariniki so na avtobusu v bližini Pariza našli sliko impresionista Edgarja Degasa, natančneje delo, ki so ga konec leta 2009 ukradli iz muzeja Cantini v pristaniškem mestu Marseille.

Pastel enega najbolj cenjenih francoskih slikarjev 19. stoletja so tako našli devet let po tem, ko so ga tatovi odnesli iz muzeja, je sporočila tamkajšnja ministrica za kulturo Francoise Nyssen. Na pastelu z naslovom Člani zbora (Les Choristes) je Degas naslikal skupino pevcev med nastopom na gledališkem odru, delo pa naj bi bilo vredno 800.000 evrov.

Po besedah Francoise Nyssen so Degasovo delo našli cariniki v prostoru za prtljago na avtobusu, ki so ga ustavili ob avtocesti vzhodno od Pariza. Vsi potniki na avtobusu so zanikali, da bi bili njeni lastniki, policija pa za zdaj še nikogar ni pridržala.

Kraja slike velik udarec za francosko impresionistično dediščino

Tudi v pariškem Muzeju d'Orsay, kjer hranijo verjetno najpomembnejšo zbirko francoskega impresionizma in postimpresionizma, so potrdili, da je najdena slika tista, ki so jo leta 2009 ukradli iz muzeja v Marseillu. Orsay je v resnici pravi dom slike, ki jo je leta 2009 posodili kolegom v razstavišču Cantini. Ministrica za kulturo se veseli odkritja umetnine iz nacionalne zbirke, saj je bila kraja Degasove slike po njenem prepričanju velik udarec za francosko impresionistično dediščino.

Degas se je rodil leta 1834 kot Hilaire-Germain-Edgar De Gas. Njegova mati kreolka je prihajala iz New Orleansa, oče pa je bil francoski bankir. Edgar Degas, eden ključnih predstavnikov in začetnikov francoskega impresionističnega gibanja (sam je izraz sicer preziral in se imel prej za realista), je slikal predvsem baletke med vajami in na odru. Več kot polovica njegovega opusa je posvečena plesu. Sprva se je na očetovo željo šolal za odvetnika, a se je po končanem študiju prava odločil še za študij slikarstva.

Ko se je posvetil likovni umetnosti, je sprva želel postati historični slikar, na kar ga je pripravil akademski študij in temeljito študiranje klasične umetnosti. Vendar pa je v zgodnjih tridesetih letih izbral bolj moderno pot in z bolj sproščeno potezo je slikal raje podobe sodobnega sveta, življenja, ki mu je bil priča.

M. K.