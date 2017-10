Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rusko ministrstvo za kulturo predstavlja pot Oltarji nedeljenega krščanstva in pot Kraljeva posestva Rusije in slovanskega sveta. Prva bi združevala glavna svetišča in samostane slovanskih držav, poimenovane po svetnikih krščanske Cerkve, ali tiste, v katerih so ohranjene relikvije teh svetnikov. Foto: Reuters Dodaj v

Na evropskem zemljevidu tudi slovanske poti kulture?

Predlagatelji upajo, da bodo v dveh letih njihovi predlogi zaživeli

12. oktober 2017 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Forum slovanskih kultur in rusko ministrstvo za kulturo si prizadevata na zemljevid evropskih kulturnih poti postaviti tudi slovansko kulturno dediščino. O tem danes razpravljajo na mednarodni konferenci v Ljubljani, na kateri predstavljajo tri potencialne kulturne poti, ki bi jih Svet Evrope lahko vključil k že obstoječim 32 potem.

Forum slovanskih kultur na konferenci predstavlja pot, poimenovano Poslušajte besedo. "Gre za literarno pot, ki povezuje materialno in nematerialno kulturno dediščino pesnikov, pisateljev, avtorjev, ki imajo svoje zbirke, muzeje," je pojasnila direktorica foruma Andreja Rihter. Slovansko pot jezika in kulture dopolnjujeta lokalna turistična in gastronomska ponudba.

Rusko ministrstvo za kulturo predstavlja pot Oltarji nedeljenega krščanstva in pot Kraljeva posestva Rusije in slovanskega sveta. Prva bi združevala glavna svetišča in samostane slovanskih držav, poimenovane po svetnikih krščanske Cerkve, ali tiste, v katerih so ohranjene relikvije teh svetnikov. Druga, posvečena dinastiji Romanov, pa bi skozi rezidence cesarjev in velikih vojvod združevala slovanske države, v katerih so živeli Romani ter njihovi sorodniki in prijatelji.

"Prepričani smo, da bodo vsi trije predlogi, ki danes začenjajo svojo pot, v dveh letih zaživeli in postali dodatne kulturne poti na zemljevidu Evrope," je dejala Andreja Rihter.

Po besedah izvršnega sekretarja Sveta Evrope za kulturne poti Stefana Dominionija je to realistična ocena. Je pa hitrost procesa odvisna od tega, kako bodo potencialne kulturne poti uspešne pri snovanju svojih dejavnosti, s katerimi bodo pozneje zadostile merilom za certifikat, je opozoril.

"Zelo smo naklonjeni razvoju novih kulturnih poti v slovanski regiji in slovanskih državah. Zavedamo se, kako pomembno je pokazati prispevek slovanske kulture in dediščine k evropski identiteti in dediščini, njen vpliv na običaje, arhitekturo, jezik," je povedal Dominioni.

Doslej s prijavo poti uspešni samo Čehi

Svet Evrope je doslej na seznam kulturnih poti, ki letos praznuje 30. obletnico, uvrstil 32 kulturnih poti. Razen Češke, kjer ima sedež pot Svetih Cirila in Metoda, slovanske države niso nosilke katere izmed potrjenih kulturnih poti. Materialna in nematerialna slovanska dediščina tako ostajata neodkriti in neprepoznavni v Evropi in svetu.

Mednarodna konferenca, ki jo Forum slovanskih kultur gosti v ljubljanski Mestni hiši, se bo z ogledom Muzejev in galerij mesta Ljubljane, Plečnikove hiše in Vodnikove domačije sklenila v petek. Poleg Slovenije in Rusije se je udeležujejo še predstavniki Slovaške, Črne gore, Srbije, Belorusije, Češke, Hrvaške, Makedonije in Poljske.

A. J.