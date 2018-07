Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Lutka slavne igralke Marlene Dietrich med rekviziti filmskih studiev Babelsberg v Potsdamu. Foto: Reuters Najem velikega studia stane milijon evrov na dan, je pojasnil direktor Babelsberga Carl Woebcken. Foto: Reuters Zunanje kulise zavzemajo kar 56 fasad in štiri ulice, zgrajene v različnih slogih. Foto: Reuters Na snemanju enega izmed Tarantinovih filmov so v Babelsbergu porabili 15.000 litrov umetne krvi in povzročili "Tarantinovo poplavo". Foto: EPA Sorodne novice Tjaša Ferme kot Marlene Dietrich: iz New Yorka v Ljubljano

Na obisku v Babelsbergu, kjer je snemala legendarna Marlene Dietrich

Tam snemajo tudi največje hollywoodske produkcije

22. julij 2018 ob 18:11

Potsdam - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Filmski studio Babelsberg je najstarejši filmski studio na svetu, ki deluje že od daljnega leta 1912. Gre za drugi največji filmski studio v Evropi, takoj za rimskim, kjer številne filme snemajo tudi največje hollywoodske produkcije.

Zadnja leta se studio Babelsberg v bližini Potsdama v Nemčiji spopada s hudo konkurenco na trgu, najbolj konkurenčni so studii v Budimpešti, Pragi, Sofiji, Bukarešti in Londonu. Zdaj jih rešuje tudi država, ki je sredstva za filmsko produkcijo povečala s 350 na 500 milijonov letno, začeli so producirati svoj prvi film, k sodelovanju pa so uspešno zvabili tudi Netflix.

Babelsberg obsega 20 studiev na več kot 160 tisoč kvadratnih metrih površin. Tu so snemali Pianista Romana Polanskega, tu je snemal Quentin Tarantino, pa tudi 5. sezono televizijske serije Homeland so posneli prav tukaj, se je pohvalil izvršni direktor studia. Pohvalijo se lahko tudi s 15 oskarji in 49 nominacijami za filme, ki so bili posneti prav tam.

"Naši glavni prednosti sta celovita izvedba snemanja in podpora produkciji. Vse, kar ste videli v filmu Grand Budapest hotel – od produkcije, scenografije do kostumov –, je bilo naše delo, na kar smo posebej ponosni," je pojasnil producent in izvršni direktor Studia Babelsberg Carl Woebcken.

Studio Marlene Dietrich

Eden najstarejših studiev je studio Marlene Dietrich, v katerem so snemale klasične legende, kot je Fritz Lang, tudi Marlene Dietrich. V njem je Roman Polanski za Bralca dal postaviti ogromno vilo, v kateri je snemal z originalnimi tlemi in originalnim stropom. Gre za studio, ki se spremeni v kar koli si režiser zaželi.

"Tarantinova krvava poplava"

Bianaca Makarewicz, Studio Babelsberg: "Quentin Tarantino je režiser, ki ne mara vizualnih učinkov, dodanih v postprodukciji, ampak vztraja pri pravih učinkih, hoče pravi ogenj, ogromno umetne krvi, prav v tem studiu smo porabili kar 15.000 litrov umetne krvi, lesena tla so bila tako prepojena s krvjo, da je ta potem pronicala še na naslednjih snemanjih, govorili smo o 'Tarantinovi poplavi'".

Studio Babelsberg se lahko pohvali tudi s tremi halami rekvizitov, več kot milijon jih je, razporejeni pa so v treh stavbah. Zunanje kulise zavzemajo kar 56 fasad in štiri ulice, zgrajene v različnih slogih.

Kolikšna je cena za snemalni dan?

"Najem velikega studia stane milijon evrov na dan, 30- ali 60-dnevno snemanje tako stane 30 oz. 60 milijonov evrov, manjši studio za nezahtevne serije pa lahko najamete že za 100 tisoč evrov na dan, cenovni razpon je velik," je odvrnil Woebcken.

Kljub temu imajo težave, konkurenca je huda, a se usmerjajo v prihodnost. "Zgradili smo nov studio, v katerem lahko naredimo fotorealističen trirazsežni posnetek človeškega telesa, tako da ni več potreben zajem gibanja in poznejša obdelava, ampak lahko igralce snemamo neposredno," je sklenil Woebcken.

Možnosti se povečujejo, formati spreminjajo, ljudje pa več časa preživijo za zasloni kot kadar koli prej.

VIDEO Na obisku v najstarejšem filmskem studiu na svetu

G. K., Polona Fijavž, TV Slovenija