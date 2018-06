Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zakaj se spolne kvote v praksi ne obnesejo? Foto: FEMEN/Yaroslav Debelyi Od žensk, ki varujejo patriarhat, ne vidim koristi ne v družbi ne v parlamentu. Raje imam moškega feminista. Katja Perat, pesnica in filozofinja Kako se v družbi izražata spolna in tudi razredna neenakost in kaj je na tem področju uspelo doseči generaciji 1968? Foto: BoBo

Naj cveti sto cvetov – spolna neenakost nekoč in danes

Podkast: Premislek o dediščini leta 1968

18. junij 2018 ob 08:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko je prišla mlada ženska na prakso, so bili vsi prepričani, da je direktorjeva ljubica … So trdnjave (ne)enakosti kaj načete ali se le kažejo v novih oblikah? V 3. delu podkasta Zgodbe novinarji Vala 202 raziskujejo, kako se v družbi izražata spolna in tudi razredna neenakost.

V državnem svetu Republike Slovenije se spomladi leta 2018 znova izprašujejo o liberalizaciji žensk, kontracepciji, splavu, ženskih pravicah, celo o šolanju žensk in preveč aktivnem moškem osvajanju. Kot da gre za posmeh eni izmed velikih parol leta 1968: Pustite cveteti sto cvetovom. Toda ženske tudi v tako opevanem revolucionarnem obdobju niso bile pripuščene v prve vrste, vidi se jih samo na fotografijah. Pritoževale so se, da so tajnice.

"Ko sem prišla v Pariz, sem bila zelo presenečena nad odnosom do žensk v Franciji. Ženske so sanjale samo o tem, da se bodo poročile. V moji prvi službi smo bile samo tri ženske," se spominja pariška Slovenka Špela Jelenc, ki v francoski prestolnici živi od leta 1968.

Priporočamo novi podkast Zgodbe. Nina Zagoričnik in Gašper Andrinek pripovedujeta o izgubljenih v revolucijah v letih 1968⎼2018. Prisluhnete mu lahko v spodaj priloženem avdioposnetku.



Moške trdnjave

Ko je mlada slovenska umetnica nekoč prišla na prakso v tovarno, so bili zaposleni prepričani, da je direktorjeva ljubica … Je danes res drugače? "Slavljenja žensk ne dosegamo niti v akademskem območju niti v politiki. Zato se vedno znova zastavlja vprašanje o ženski sposobnosti. To je ohranjanje trdnjav. Moških trdnjav," pravi psihologinja Mirjana Ule.



V aktualni sklic slovenskega parlamenta je bilo izvoljenih samo 22 žensk. Zakaj se spolne kvote v praksi ne obnesejo? Pesnica in filozofinja Katja Perat: "Sámo vprašanje ženskih kvot je v družbi, ki ne temelji na feminističnih vrednotah, brezpredmetno. Od žensk, ki varujejo patriarhat in delujejo po njegovih smernicah, sama ne vidim koristi ne v družbi ne v parlamentu. Raje imam moškega feminista."

Pustite cveteti sto cvetovom

Kakšna vrednota je v resnici še egalitarnost? Filozof Igor Pribac: "Egalitarnost ni bila nikoli popolnoma pozabljena vrednota. Leta 1968 je egalitarizem označeval enakost možnosti življenjskih slogov. Velika parola leta 1968 je bila Pustite cveteti sto cvetovom. Ta element je danes popolnoma sprejet in tako lahko rečemo, da je dediščina leta 1968 zmagala."

VIDEO 1968/3: Naj cveti sto cvetov

Maja Kač, avtorji projekta Izgubljeni v revolucijah 1968–2018 so Luka Hvalc, Gašper Andrinek, Nina Zagoričnik, Veronika Gnezda, Jan Grilc, Damjan Zorc in Matevž Polajnar.