Najboljši evropski film je Hladna vojna

Podelitev nagrad Evropske filmske akademije

16. december 2018 ob 11:30

Sevilla - MMC RTV SLO, STA

Film Hladna vojna režiserja Pawla Pawlikowskega je na 31. podelitvi evropskih filmskih nagrad v Sevilli upravičil svoj status favorita in osvojil nagradi Evropske filmske akademije za najboljši film in režijo. ekipa se je razveselila tudi nagrad za scenarij in montažo, nagrajena pa je bila tudi glavna igralka Joanna Kulig.

Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, je Hladna vojna temačna romantična drama o ljubimcema pod železno zaveso, ki je postala takojšnja klasika. Kot je bilo povedano tekom večera, je Pawlikowski film posvetil staršem, ki sta živela katastrofalno in hkrati lepo življenje; prav njuna usoda je navdahnila zaplet filma. Ob prejemu obeh velikih nagrad se je režiser zahvalil celotni filmski ekipi, še posebej producentoma, ki sta se zavestno odločila podpreti nekomercialen film, ter obema glavnima igralcema.



Film Hladna vojna je prejel tudi največ nominacij za letošnje nagrade. Protagonista Hladne vojne sta Zula in Wiktor, ki sta ju odigrala sinoči nagrajena Joanna Kulig ter Tomasz Kot, ki nominacije ni nadgradil v nagrado. Zula je mlado dekle, ki si želi uspeti kot članica vzhajajoče folklorne skupine Mazurek, Wiktor je starejši moški, pianist in njen mentor. Film je zasidran v svetu poljske ljudske glasbe, spremljata pa ga tudi jazz in barska glasba.



V kategoriji za najboljšega igralca je sicer slavil Marcello Fonte iz filma Dogman v režiji Mattea Garroneja, ki je skromno dejal, da mu je nagrada v čast, še posebej ob tem, da so bili v dvorani izjemni igralci, ki so "boljši od mene". Dogman je bil nagrajen tudi za kostumografijo in masko.



Za komedijo leta je obveljal film Stalinova smrt v režiji Armanda Iannuccija. Režiser je spomnil, da je bil film v Rusiji prepovedan, ker domnevno ne izkazuje umetniške vrednosti. Nato je z dvignjeno nagrado pokazal jezik. Najboljši evropski dokumentarec leta pa je Bergman - A Year in a Life v režiji Jane Magnusson.

Na prireditvi so podelili še številne nagrade. Za odkritje leta je denimo nagrado FIPRESCI prejel film Dekle v režiji Lukasa Dhonta, v katerem transseksualno protagonistko igra Victor Polster, kot najboljši animirani film pa je slavil Another Day of Life, ki ga podpisujeta Raul de la Fuente in Damian Nenow.

Solidarnost s cenzuriranimi umetniki

Nagrado Eurimagesa za koprodukcije sta prejela grška ustvarjalca Konstantinos Kontovrakis in Giorgos Karnavas. Na prireditvi so spomnili in podprli tudi stanovska kolega, ki prestajata zaporne kazni - ukrajinskega režiserja Olega Sencova, letošnjega prejemnika nagrade Saharov za svobodo misli, ter ruskega režiserja Kirila Serebrenikova.

Predsednik EFA Wim Wenders je posebno nagrado, namenjeno izjemnim režiserjem in osebnostim z močnim političnim angažmajem, ki imajo ugled tako pri kolegih kot širše, izročil grško-francoskemu režiserju Constantinu Costa-Gavrasu. Ta je nagrado posvetil ženi, ki je vselej stala ob njem, ter akademiji, ki s svojim delom dokazuje, da smo Evropejci zmožni sobivati in sodelovati.

Nagrado za življenjsko delo so izročili španski igralki Carmen Maura, ki je ob izjemnih pohvalah in stoječih ovacijah v solzah najprej ostala brez besed, nato pa v mešanici španščine in angleščine poudarila, kako ponosna je, da je španska oziroma evropska igralka ter da igralstvo dojema kot dar. Nagrado za največji evropski dosežek v svetovni kinematografiji pa je prejel angleški igralec Ralph Fiennes. Ob tem je dejal, da je v njegovi državi ta hip slišati zgolj razdiralen hrup: "A s filmom lahko slavimo naše razlike in skupno človečnost."

Predsednica odbora Evropske filmske akademije (EFA) Agnieszka Holland je ob uvodu v slovesnost dejala, da so se zbrali, da praznujejo raznolikost, oziroma da se v raznolikosti združijo. Ker po njenih besedah Evropa nima zgolj enega glasu, ampak je zbor glasov, so bili tudi nocojšnji povezovalci iz vse Evrope.

Številni gostitelji so opozorili na težavne razmere v Evropi in svetu. Amira Casar se je "svoje Evrope" spominjala kot harmonične in združene, temelječe na kulturni dediščini. "A na žalost današnja Evropa vse bolj spominja na katastrofalno, razdeljeno Evropo 30-ih let," je opomnila. Pred bližnjimi evropskimi volitvami so ljudi povabili, naj volijo. Ivan Shvedoff je dejal: "Če dobri ljudje ne volijo, se zgodijo slabe stvari."

