Nebo nad Berlinom, Rašomon in Diplomiranec se razkazujejo na Kongresnem trgu

Tridnevni Letni kino v središču Ljubljane

22. avgust 2017 ob 16:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Klasika Wima Wendersa Nebo nad Berlinom, Rašomon Akire Kurosawe in Diplomiranec Mika Nicholsa bodo v naslednjih treh dneh na ogled v okviru brezplačnih projekcij na Kongresnem trgu.

Ob 30. obletnici premiere in nagrade, ki jo je Wim Wenders (1945) prejel za najboljšo režijo v Cannesu, bo film Nebo nad Berlinom na ogled drevi ob 21. uri.

Gre za hipnotično simfonijo velemesta in melanholično elegijo za Berlinom, navdihnjeno z Rilkejevo poezijo ter posvečeno Ozuju, Truffautu in "drugim padlim angelom". Film predstavlja režiserjevo vrnitev v domovino, saj je bil to njegov prvi nemški film po osmih letih v ZDA.

Ena največjih in prelomnih filmskih mojstrovin

Klasika iz leta 1950 Rašomon Akire Kurosawe (1910) je z inventivno, pionirsko rabo flashbackov temeljito prevetrila filmski jezik. Film velja za eno največjih filmskih mojstrovin, leta 1951 nagrajena z beneškim zlatim levom in tujejezičnim oskarjem je zahodnemu svetu odprla oči za japonsko kinematografijo in impozantno vzhajajočo zvezdo Toshira Mifuneja.

Projekcija restavrirane različice Rašomona, ki bo na sporedu v sredo, je tako poklon Mifuneju in hkrati tudi del projekta Japonska med nami - JAPOM/Duh samurajev.

Kongresni trg - vsakič ob 21. uri: Torek, 22. avgusta: Nebo nad Berlinom Sreda, 23. avgusta: Rašomon Četrtek: 24. avgusta: Diplomiranec



50 let od pečanja z razvpito gospo Robinson

Tridnevni Letni kino v organizaciji Kinodvora pa bo sklenila družbena satira in eden najbolj srčnih filmov o medgeneracijskem prepadu Diplomiranec.

Ob 50. obletnici filma bo na ogled nova, restavrirana različica. Diplomiranec je v filmski svet izstrelil igralca Dustina Hoffmana (1937) režiserju Miku Nicholsu (1931) pa prinesel oskarja za najboljšo režijo.

P. G.