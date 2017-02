Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Spomenik, po katerem se bo mogoče sprehajati, bo poimenovan Ljudje premikajo in bo imel obliko nihajne tehtnice. Foto: EPA Spomenik bo stal pred rekonstruiranim gradom v Berlinu. Foto: EPA Na natečaju za oblikovanje spomenika je zmagala ideja Sashe Waltz, znane berlinske koreografinje v sodelovanju z birojem Milla & Partner iz Stuttgarta. Foto: EPA Na spomeniku bo na enotnost Nemčije opominjal napis "Mi smo ljudstvo. Smo eno ljudstvo." Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nemške oblasti končno vendarle enotne glede postavitve spomenika enotnosti in svobode

Odločitev padla po mnogih letih razprtij

18. februar 2017 ob 17:31

Berlin - MMC RTV SLO

Po dolgotrajni negotovosti in mnogih letih razprtij je zdaj potrjeno, da bodo v Berlinu končno le postavili spomenik enotnosti in svobode, kakršnega so tudi sprva načrtovali.

Aprila lani je odbor za proračun blokiral sredstva za ta projekt, saj so pred tem stroški poskočili z 10 na 15 milijonov evrov, četudi je bilo to povečanje sredstev za postavitev spomenika predvideno.

V tem tednu pa sta vodja poslanske skupine unije CDU/CSU Marco Wanderwitz ter njegov namestnik in predstavnik za kulturno politiko te poslanske skupine Michael Kretschmer na precejšnje presenečenje javnosti naznanila: "Spomenik enotnosti in svobode prihaja v Berlin, kakor se je v letih 2007 in 2008 odločil nemški parlament."

Vodja poslanske skupine SPD-ja Thomas Oppermann je ob tem dejal: "Želimo, da zamisel projekta postane resničnost na načrtovani lokaciji zraven gradu v Berlinu." Gradbeno dovoljenje za spomenik je že pridobljeno, manjka le še potrditev financiranja.

Simbolična pohodna tehtnica

Spomenik v obliki nihajne tehtnice, po kateri se bo mogoče sprehajati, bo postavljen v spomin na mirno revolucijo v nekdanji Nemški demokratični republiki (NDR) in na posledično ponovno združitev obeh Nemčij, ki je sledila.

"Menim, da lahko 27 let po ponovni enotnosti Nemčije s takim spomenikom pokažemo, da si je ljudstvo sposobno izbojevati demokracijo in jo je sposobno tudi ubraniti," je še dejal Oppermann. Spomenik bo poimenovan Ljudje premikajo, na njem pa bo napis "Mi smo ljudstvo. Smo eno ljudstvo."

Skoraj dve desetletji od začetnih korakov

Boj od ideje do dejanske postavitve tega nacionalnega spomenika pravzaprav traja že skoraj 20 let, med drugim se je zapletal tudi z natečajem za izbiro oblikovalca spomenika.

Na natečaju je zmagala Sasha Waltz, znana berlinska koreografinja, v sodelovanju z birojem Milla & Partner iz Stuttgarta. Waltzevo pa se je pretekli mesec omenjalo v medijih predvesm zaradi plesne instalacije Figure Humaine v njeni koreografiji, ki je bila zamišljena kot inavguracija nove – prav tako dolgo pričakovane in z mnogimi težavami udejanjene – hamburške opere.

Na nekdanjem mestu spomenika cesarja Viljema

Predlani so nato pridobili gradbeno dovoljenje, vendar so nastopile težave z načrtovano lokacijo zraven rekonstruiranega gradu v nemški prestolnici. Zdaj pa je padla dokončna odločitev, da bo stal na nekdanjem mestu nacionalnega spomenika nemškega cesarja Viljema.

P. G.