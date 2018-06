Neuspeh Sola oklestil stranske veje Vojne zvezd?

Ker je bil blockbuster Solo: Zgodba Vojne zvezd prvi v seriji "nove" Vojne zvezd, ki ni dosegel pričakovanj astronomskega zaslužka, je podjetje Lucasfilm sklenilo začasno ustaviti snemanje vseh "antologijskih" filmov Vojne zvezd - torej tistih, ki ne sodijo v osnovno trilogijo.

Spletni portal Collider je "po navedbah obveščenih virov" poročal, da bo produkcijska hiša Lucasfilm odslej vso energijo in pozornost namenila Epizodi IX (in njenim neizbežnim nadaljevanjem), obzgodbe, ki so jih krstili za "antologijske filme", pa ne bodo več prioriteta.

Po treh tednih predvajanja je film Solo v ameriških kinematografih zaslužil 196,2 milijona dolarjev. Za primerjavo, prejšnja obzgodba Rogue One je v enakem obdobju zaslužila več kot 455 milijonov. V globalnem merilu se Solo trenutno giblje okrog 343 milijonov, kar prav tako najbrž ne bo konkuriralo milijardi dolarjev, kolikor je na koncu zaslužil Rogue One.



Analitiki napovedujejo, da bo Solo po koncu predvajanja pomenil vsaj 50-milijonsko izgubo za studio Disney. To bo tudi prvič, da bo film iz franšize Vojna zvezd finančni neuspeh.

Vsi bi radi ponovili Marvelov recept za uspeh

Obzgodbe (ang. spin-off) Vojne zvezd si je studio zamislil, da bi na ta način ustvarili "filmsko vesolje" povezanih zgodb, kakršnega tke studio Marvel; na isti mah bi zapolnili vrzeli med posameznimi epizodami osnovne trilogije, ki na velika platna pač ne prihajajo vsako leto. Sklepni del nove trilogije, Epizoda IX, je napovedan za december naslednjega leta, režira pa ga JJ Abrams.

Premiera Sola le nekaj mesecev po Epizodi VIII (Poslednji jedi) se je izkazala za prenagljeno: analitiki so opazili trend "naveličanosti nad franšizo", zaradi česar bodo zdaj pri Disneyju prilagodili strategijo.



Obi-Wan in Boba Fett pod vprašajem

Kot naslednjo obzgodbo so še maja letos napovedali samostojni film o lovcu na glave Bobi Fettu, ki smo ga videli v filmih Imperij vrača udarec in Jedijeva vrnitev. Neuradna poročila so trdila, da naj bi film režiral James Mangold, premiera pa naj bi bila načrtovana za leto 2020. Že od leta 2017 je v predprodukciji samostojni film o Obi-Wanu Kenobiju, ki bi ga (morda) režiral Stephen Daldry; v glavno vlogo sodi seveda Ewan McGregor. Za zdaj še ni uradno znano, ali bosta ta dva filma ugledala luč dneva in kdaj. (Spodbudna vest je, da je McGregor prišel na premiero Sola, a hkrati je treba vedeti, da ima vlogo v nadaljevanju Sijanja, Doctor Sleep, ki ga bodo snemali naslednje leto.)

Vse doslej povedano "še ne pomeni, da teh obzgodb ne bodo posneli," piše The Hollywood Reporter, ki naj bi prav tako imel obveščene vire. "Pomeni samo, da skušajo ugotoviti, kako te filme posneti in tržiti na drugačen način". Natančneje: če ljudi ni pritegnil samostojni film o Hanu Solu, jih prav gotovo ne bo niti zgodba o Bobi Fettu - zato bodo scenarij najverjetneje spremenili tako, da on ne bo več edini protagonist.

Eno pa je po pisanju The Hollywood Reporterja gotovo: novega filma o Hanu Solu ne bomo dočakali, pa čeprav je bil scenarij zelo očitno napisan tako, da je ponujal številne iztočnice za nadaljevanja, v katerih bi bila lahko pomembna lika Lando Calrissian in Darth Maul.

Kaj vemo o Epizodah X-XII?

Po Epizodi IX lahko s precejšnjo gotovostjo pričakujemo še eno trilogijo; scenarij oziroma ogrodje zanjo pišeta avtorja televizijske Igre prestolov David Benioff in D. B. Weiss. Rian Johnson, ki je več kot uspešno spisal in režiral Poslednjega jedija, prav tako razvija (ločeno) trilogijo. Jon Favreau bo izvršni producent igrane TV-nadaljevanke na temo Vojne zvezd, ki jo bo Disney ponujal prek svoje platforme vsebin na zahtevo.

A. J.