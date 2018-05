Nizozemec odkril prvega "novega" Rembrandta po 44 letih

18. maj 2018

Amsterdam - MMC RTV SLO, Reuters

Nizozemski trgovec z umetninami Jan Six je naletel na odkritje, o kakršnem lahko večina njegovih stanovskih kolegov le sanja: leta 2016 je na neznani sliki na neki dražbi prepoznal Rembrandtove poteze, na katere prej 400 let nihče ni bil pozoren.

V sredo so na tiskovni konferenci v Amsterdamu portret rdečelasega mladeniča v pražnji opravi predstavili kot prvo "novo" Rembrandtovo delo, ki ga je svet odkril po letu 1974. Platno bo mesec dni razstavljeno v amsterdamski izpostavi slovitega muzeja Ermitaž.

Kupljena za drobiž

Na prej omenjeni dražbi v Londonu je Six s pomočjo investitorja takrat še neindetificirani portrt seveda kupil. Za sliko je odštel 137 tisoč funtov, kar je seveda drobiž v primerjavi s tem, koliko bi bila slika vredna danes. "Najti Rembrandta je neverjeten občutek," je Six komentiral za tiskovno agencijo Reuters.

Tako ostro oko za prepoznavanje mojstrovega čopiča je Six razvil, ker je odraščal v hiši, okrašeni s številnimi klasičnimi nizozemskimi slikarijami - doma so med drugim imeli Rembrandtov portret enega od družinskih prednikov, nekdanjega župana Amsterdama (ki mu je bilo prav tako ime Jan Six).

"Izdajalski" ovratnik

Ker je torej zelo podkovan o samem umetniku in obdobju, v katerem je ustvarjal, je Six opazil velik, razkošen ovratnik portretiranca: točno tak slog čipke je bil moderen zelo kratek čas okrog leta 1633; naslikan je na način, ki bi ga znal v tistem obdobju speljati le Rembrandt in nihče drug.

Six, ki je specialist za flamske in nizozemske stare mojstre, je nato naslednjih 18 mesecev preizkušal različne sodobne tehnologije in rentgene, da bi dokazal, da ima v rokah točno to, kar se mu je dozdevalo. 39-letnik je v tem procesu dobil strokovno potrditev več kot ducata strokovnjakov za Rembrandtovo delo, vključno z vodjo projekta Rembrandt Research, ki je sliko preučeval kar leto dni.

"Res čudovito je, ko vidiš, da se vsi strokovnjaki strinjajo s tem, kar si ugotovil. Vsak glas, ki bi spodbijal avtentičnost, bi bil zdaj le še neznatna manjšina."

Portret je bil pred Sixovim odkritjem definitivno neidentificiran, saj ga v zvezi s slavnim slikarjem ne omenja nobena literatura. V tem pogledu je novo odkritje resnično unikatno: ponavadi stroka namreč odkrije slike, za katere je znano, da so obstajale, in jih razni zgodovinarji tudi iščejo.

Odrezana žena?

Platno, ki v višino meri malo manj ko en meter, je po ocenah strokovnjakov nastala, ko je umetnik štel 28 let. Portret je bil skoraj zagotovo izrezan iz večje slike, ki je bila najbrž upodobitev zakonskega para.

Six bo zdaj poiskal novega kupca za svoje odkritje, noče pa napovedovati, kakšno sliko bo overjena umetnina dosegla.

