Noč, ko so violine obmolknile: spomin na žrtve nacističnega pogroma nad Romi

Drevišnja prireditev v mariborski sinagogi

27. julij 2017 ob 13:21

Maribor - MMC RTV SLO/STA

"V slovenski javnosti se je šele v zadnjih nekaj letih začelo načrtno raziskovanje genocida nad Romi. Na ta način javnost ne le ozaveščamo o tej zgodovinski okoliščini, ampak želimo tudi pripomoči k razbijanju stereotipov, ki so v večinski družbi zakoreninjeni proti Romom že več stoletij," pravi Marjetka Bedrač, predstavnica Sinagoge Maribor.

V poklon mednarodnemu dnevu spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi, ki je sicer 2. avgusta, bo drevi v nekdanji mariborski sinagogi tradicionalna spominska prireditev Noč, ko so violine obmolknile. Spominu na žrtve porajmosa, kakor se imenuje nacistični pogrom nad Romi, se bodo poklonili tudi s predstavitvijo dokumentarnega filma A ti, Bog, preživi! srbsko-romskega avtorja Ljuana Koke (1960).

Drevišnjo prireditev, ki se začne ob 18. uri, prireja Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor v sodelovanju z Zvezo romske skupnosti Umbrella-Dežnik, Romskim informacijskim centrom Anglunipe, GT22 in Fundacijo Sonda.

Vsakoletni projekt Kamnite solze

Direktor Urada RS za narodnosti Stanko Baluh je napovedan kot slavnostni govornik. Dogodek prirejajo vsako leto v sklopu projekta Kamnite solze, ki so ga v Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor zasnovali v letu 2014 v želji, da bi širšo javnost trajno ozaveščali o holokavstu in genocidu nad Romi.

Ob tej priložnosti bo drevi torej na ogled dokumentarni film A ti, Bog, preživi! (A ti Bože preživi), ki govori o trpljenju Romov v koncentracijskem taborišču Jasenovac. "Film je bil posnet na začetku 90. let, nedavno pa je bil posodobljen in prilagojen novodobnim medijskim formatom. Izvirnik je v srbskem jeziku, za današnjo predstavitev pa smo pripravili slovenske podnapise," je za STA še pojasnila Marjetka Bedrač.

Natančno število pobitih Romov ni znano

Na večer 2. avgusta 1944 so nacisti ukinili t. i. Zigeunerlager (cigansko taborišče) v sklopu taborišča Auschwitz-Birkenau in v eni sami noči, poimenovani Zigeunernacht (ciganska noč), v plinskih celicah kruto pobili več kot 3.000 Sintov in Romov.

Po nekaterih podatkih so nacisti med letoma 1939 in 1945 pobili okoli pol milijona Romov, po nekaterih podatkih celo milijon in pol. Natančnejše število žrtev porajmosa v nasprotju s številom žrtev holokavsta namreč ni znano.

P. G.