Noctiferia, skupina, ki slovi po eksperimentiranju znotraj žanra, ki ga ustvarjajo, so se izziva lotili z vsemi silami – ne samo, da so black metal, death metal, eksperimentalni in danes industrijski metal oblekli v milejšo, akustično obleko, ampak so skladbe tudi konkretno predrugačili. Foto: Alan Orlič "Transnatura je akustično poglavje v zgodovini Noctiferie, ena izmed ustvarjalnih postaj, potem bomo šli naprej," so iskreni člani zasedbe. Foto: Alan Orlič

Noctiferia v Drami? Ne bodo se tresle šipe.

Nov koncert v ciklu Drama Akustika

25. marec 2017 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvaki domače metalske scene, zasedba Noctiferia, so lani s svojim prvim akustičnim albumom Transnatura dokazali, da njihova glasba svoj čar ohrani tudi brez "težkih" ritmov. S tem so se nevede kvalificirali tudi za cikel Akustika, ki z glasbo redno polni avditorij ljubljanske Drame.

Po dveh desetletjih obstoja, v časih, ko se zdi, da so vsi glasbeni žanri že odkriti, so se vodilni domači metalci lani spopadli še z akustičnim izzivom in izdali svoj šesti album Transnatura. Z njim rušijo žanrske okvire, raziskujejo in povezujejo raznolikost v ustvarjalnosti ter utrjujejo svoj status na domačih in tujih glasbenih tleh. "Izštekani" Noctiferia bodo v ljubljanski Drami nastopili v nedeljo, 26. marca, ob 20.00.

"Gre za slogovno poigravanje brez meja oziroma podiranje žanrskih meja - želeli smo se izštekati oziroma odštekati v vseh pogledih, brez predsodkov o tem, kaj si lahko dovoli metalska skupina, kaj pričakovati od take skupine, kako bi morala po vseh pravilih zveneti Noctiferia v akustični različici," so o projektu lani v intervjuju za MMC povedali člani skupine.



Transnatura je akustični podvig Noctiferie, ki je na povabilo Jureta Longyke v oddajo Izštekani na Valu 202 zagrizla v izziv in prearanžirala izbrane skladbe zadnjih treh albumov v gypsy, sving, etno, balkan … K izvedbi je povabila številne goste – trobilno sekcijo (Jaka Birsa in Gašper Selko), godalni kvartet (Simbolični orkester), vokalistki (Irena Tomažin in Sara Jeremič) … Album je zvokovno obdelal Janez Križaj, izšel pa je pri založbi Nika Records konec preteklega leta. Transnatura ponuja samosvoj, žanrsko raznolik in atmosferičen glasbeni izlet. Prav na dan koncerta bodo izdali tudi dvojni LP Transnatura.

Z velikim koncertom v Drami zaznamuje skupina, ki jo sestavljajo Gianni Poposki, Igor Nardin, Uroš Lipovec, Mathias Gergeta, Roman Fileš in Damjan Tomoski, tudi dvajsetletnico delovanja.

