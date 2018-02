Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Oblikovalec Branislav Milošević je uspešen pri svojem delu v Sloveniji. Veliko športnih organizacij in dogodkov je naredil za prepoznavnejše. Foto: osebni arhiv Bane je bil tudi umetniški direktor evropskega prvenstva v košarki 2015. Foto: osebni arhiv Možnost imamo nekaj povedati in da se to zelo lepo sliši. To prinaša odgovornost, a tudi lep občutek, da lahko poveš, kar ti leži na duši. Bane Milošević o družbeno odgovornem oblikovanju Bane Milošević je domiselno zastavil letošnji koledar Nogometne zveze Slovenije. Foto: osebni arhiv

Oblikovalec Branislav Milošević: "Copy right za večino kletvic izhaja z Balkana"

Pogovor z oblikovalcem, ki se je specializiral za šport

17. februar 2018 ob 06:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Logo olimpijskih iger v Pjongjangu je zelo preprost, sam bi nedvomno naredil drugačnega, se je na oblikovalsko rešitev, ki je zadnje dneve pogosto videvamo, odzval oblikovalec Branislav Bane Milošević.

"Prav čudno je, kako neka rešitev splava na površje v javnosti. To so zapleteni sistemi, nekakšna igra namiznega tenisa med naročnikom in oblikovalcem," pove, medtem ko v njegovem studiu umetniškega direktorja ljubljanske agencije BPCS marketing igrava namizni tenis.

Branislava Baneta Miloševića lahko spoznate v posnetku spodaj. NaGlas! bo znova na sporedu naslednjo soboto ob 12.40 na prvem sporedu TVS.

To mu gre kar dobro od rok – tako kot sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije, za katero je izdelal koledar za leto 2018, in z Rokometno zvezo Slovenije. Zanjo je izdelal celostno grafično podobo. Bil je umetniški direktor evropskega prvenstva v košarki 2015, delal je za Slovensko vojsko, najraje pa se ukvarja z družbeno koristnim oblikovanjem. "Možnost imamo nekaj povedati in da se to zelo lepo sliši.To prinaša odgovornost, a tudi lep občutek, da lahko poveš, kaj ti leži na duši."

"Slovenija ni huda tujina"

Somborčan je diplomiral iz uporabnega oblikovanja na Likovni akademiji v Beogradu. V Sloveniji živi deset let. Tu se je hitro počutil kot doma. "Distanca, ki jo ustvari odhod v tujino – v narekovajih, ker človek hitro dojame, da Slovenija niti ni neka huda tujina, je bila zame koristna."

Včasih celo doma preklinja slovensko ...

Čeprav je takoj dobil delo, je bila največja ovira za napredovanje jezik. Ni pozabil podpore tedanjih sodelavcev. "Ne spomnim se več, kdo je to bil, a nekdo mi je rekel: Ti kar govori srbsko, te bomo že razumeli. Meni pa se je odvalil kamen od srca." Zdaj Bane nima težav s slovenščino. "Včasih celo preklinjam po slovensko, doma, ko se mi kaj zatakne, čeprav copy right za večino kletvic izhaja z Balkana."

Prilagodil se je tudi drugačnemu načinu druženja. "Ko smo se dogovarjali, da gremo na kavo, to nekako ni delovalo, ker so bili vsi v hribih ali na morju." Bane se rad izraža z oblikovanjem, a tudi z glasbo. Igra kitaro in zdaj išče pravi bend ...

