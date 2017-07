Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Martin Landau s svojim oskarjem za najboljšo moško stransko vlogo, ki ga je dobil za upodobitev Bele Lugosija v Burtonovem Edu Woodu. Foto: Reuters Med letoma 1957 in 1993 je bil poročen z Barbaro Bain, soigralko iz Misije: Nemogoče, v zakonu sta se jima rodili hčeri Juliet in Susan, ta je očeta leta 2015 spremljala na oskarje. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odšel je v Hollywoodu (pre)dolgo podcenjeni Martin Landau

Veliki met mu je uspel v letih, ko se večina že upokoji

17. julij 2017 ob 11:03,

zadnji poseg: 17. julij 2017 ob 11:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Iz tovarne sanj je prišla vest, da je v 90. letu starosti umrl oskarjevec Martin Landau, ki se je proslavil z več stranskimi, a ključnimi filmskimi vlogami.

Landau, znan po poklapanih potezah, je s svojo mršavo pojavo zaznamoval filme uglednih režiserjev, kot so Alfred Hitchcock, Woody Allen in Tom Burton. Je pa njegova kariera doživela vrhunec pozneje v življenju, ko je za upodobitev Bele Lugosija v Burtonovem Edu Woodu dobil oskarja - kot je povedal pred tem, je v iztrošenem zvezdniku grozljivk iz 30., denimo Grofa Drakule, videl predhodnika, s katerim se je lahko poistovetil: "Lugosi je imel otipljivo intenzivnost in prezenco, ki je ni mogoče kupiti. A to pof*** mesto je sralo po njem ... s tem se lahko poistovetim. Dogaja se pogosto. Zgodilo se je meni."

Landau se je rodil leta 1928 v Brooklynu v družini judovskih priseljencev, kot 17-letnik se je časopisu New York Daily News pridružil kot stripar, pet let pozneje pa je šel študirat igro. Leta 1955 je bil kot eden od le dveh igralcev izmed številnih na avdiciji sprejet v sloviti igralski studio Leeja Strasberga, drugi je bil Steve Mcqueen. Prvo filmsko vlogo je dobil leta 1959 v drami o korejski vojni Pork Chop Hill, nato pa večjo v Hitchcockovem Sever-severozahod, a pozneje ni in ni več dobil prave priložnosti. Več uspeha je imel na televiziji, najbolj je zaznamoval serijo Misija: Nemogoče, v vlogi mojstra preoblek Rollin Handa je pokazal svojo igralsko raznolikost.

Po odhodu iz serije je, kot se je spominjal pozneje, še težje dobil delo v filmu, šele l. 1987 mu je uspel veliki met z vlogo finančnika Abea Karatza v Coppolovem biografskem filmu Tucker: The Man and His Dream. Dobil je zlati globus za najboljšo moško stransko vlogo in nominacijo za oskarja v tej kategoriji, kot je leta pozneje povedal v intervjuju za Guardian, je doživel karierni preporod. Dve leti po tem je sledila še ena nominacija za najboljšega stranskega igralca za izjemno vlogo v študiji moralnosti Woodyja Allena Zločini in prekrški, v kateri je upodobil okulista s temačno skrivnostjo, Judaha Rosenthala. Pet let pozneje je kipec za vlogo Bele Lugosija v Edu Woodu končno odnesel domov in v zrelih letih je njegova kariera zares vzcvetela: dobil je več pomembnih karakternih vlog v odmevnih projektih.

A. K.