Peršak glede razrešitve Damjanoviča čaka na revizijo

Odhod Damjanoviča je ena izmed stavkovnih zahtev orkestra

3. januar 2017 ob 17:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

O morebitni razrešitvi direktorja Slovenske filharmonije Damjana Damjanoviča se bo minister za kulturo Tone Peršak odločal na podlagi rezultatov revizije, ki naj bi bili znani v nekaj tednih.

Stavkovni odbor Slovenske filharmonije (SF) je 1. januarja, ko je stavkal na delovnem mestu v filharmoniji, sporočil, da je stavka predvsem posledica napačne ocene ministrstva za kulturo, da je konflikt notranja stvar SF-ja. Glavni tajnik sindikata Sviz Branimir Štrukelj pa je ob tem poudaril, da je razrešitev direktorja Damjana Damjanoviča lahko začetek razrešitve in poti nazaj v normalizacijo odnosov znotraj filharmonije. Ključna je odgovornost ministra, saj je prav on tisti, ki lahko položaj umiri z razrešitvijo direktorja SF-ja, je prepričan Štrukelj.

Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da se bo minister Tone Peršak o Damjanovičevi razrešitvi odločal glede na rezultate revizije poslovanja SF-ja med letoma 2013 in 2016, ki jo je minister zahteval 29. decembra. "Rezultati bi morali biti znani v nekaj tednih in javnost bo z njimi seznanjena, na osnovi rezultatov pa se bo minister tudi odločal o morebitni razrešitvi direktorja," so zapisali na ministrstvu.

Spomnimo, da je stavkovni odbor orkestra opozorilno stavko napovedal 24. novembra, izvedena je bila 5. decembra v času predvidene vaje za koncert v Mariboru. Nato je orkester 14. decembra napovedal stavko za generalno vajo in novoletni koncert 1. januarja v Cankarjevem domu.

Propadel novoletni kompromis

Stavkajoči orkestraši so bili sicer novoletni koncert, po prejemu pisma direktorja Damjanoviča, v katerem jim je ta predlagal, naj koncert izvedejo pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovca, v zameno pa jim je obljubil prekinitev sodelovanja med SF-jem in Lajovcem, pripravljeni odigrati. Postavili so le še pogoj, da je pred koncertom podpisan dogovor o prekinitvi sodelovanja med SF-jem in Lajovcem. A dogovor je padel v vodo, saj je stavkovni odbor 30. decembra sporočil, da je direktor Damjanovič zavrnil omenjeni kompromis in orkester se je zato soglasno odločil za nadaljevanje stavke.

Predsednica stavkovnega odbora Marina Kopše je na stavki 1. januarja dejala, da njihove stavkovne zahteve še naprej ostajajo odhod Damjanoviča, razrešitev sveta SF-ja v zdajšnji sestavi, prekinitev pogodbe z Lajovcem, ureditev napredovanj in zagotovitev spoštljivega delovnega okolja, zakonitosti, transparentnosti in strokovnosti poslovodenja ter upravljanja SF-ja.

V prihodnjih dneh bodo delali naprej po postavljenih načrtih, če pa ne bo prekinjena pogodba s šefom dirigentom Lajovcem, bodo razmislili o novih ukrepih. Direktor SF-ja Damjanovič se je sicer po stavki odzval z besedami, da je stavkajočim sodelavcem že pisno in ustno sporočil, da se bodo s šefom dirigentom Lajovcem v najkrajšem mogočem času dogovorili, da preneha svoje delo.

G. K.