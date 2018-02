Peršak ogorčen zaradi napadov na dobitnike Prešernovih nagrad

Na udaru kritik predvsem Maja Smrekar in Simona Semenič

14. februar 2018 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za kulturo Tone Peršak se je priključil ogorčenju posameznih institucij glede napadov na letošnje dobitnike Prešernovih nagrad. Javno zgražanje in moraliziranje sta po njegovem mnenju še bolj nesprejemljiva, ker v veliki večini izhajata iz nerazumevanja sporočil umetnikov.

"Javno zgražanje in moraliziranje, ki se kdaj pa kdaj želi predstavljati kot kritika, je toliko bolj nesprejemljivo, ker v veliki večini izhaja iz nerazumevanja sporočil umetnikov in hkrati priča tudi o popolni odsotnosti napora, ki je potreben v večini primerov sprejemanja in dojemanja umetniških sporočil ter o nepripravljenosti za ta napor; deloma pa izhaja tudi iz ideoloških razlogov. Se pa zdi, da je lahko tudi pretirano medijsko pogrevanje in ponovno opozarjanje na tovrstne izpade včasih samo dolivanje olja na že tako poguben ogenj," so zapisali na ministrstvu.

Kot smo poročali, je več združenj umetnikov, med njimi Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Združenje dramskih umetnikov Slovenije in Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, ostro obsodila napade na nagrajence, predvsem gre za očitke proti intermedijski umetnici Maji Smrekar in gledališki ustvarjalki Simoni Semenič. Zavzemajo se za svobodo umetniškega izražanja, napade pa razumejo kot napad na vse umetnike. Že v ponedeljek je Peršaka k odzivu na napade pozval predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina, ki je kulturnemu ministru tudi očital glavno odgovornost, da je odnos do kulture tak, kakršen je.

K. T.