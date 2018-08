"Pesnik na harmoniki" Nikola Djorica bo raztegnil meh ob retrospektivi Ivane Kobilca

Nikole Djorica živi in ustvarja na Dunaju

20. avgust 2018 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Narodni galeriji ob retrospektivi Ivane Kobilca nocoj pripravljajo koncert mednarodno priznanega harmonikarja Nikole Djorica, ki živi in ustvarja na Dunaju.

Dobitnik številnih priznanj, ki ga zaradi njegove predanosti glasbi na odru označujejo kot "pesnika na harmoniki", bo v slavnostni dvorani galerije poustvaril glasbo Čajkovskega in Musogorskega.

Eden največjih talentov na svojem glasbilu

Djoric je leta 2013 končal študij na zasebni univerzi za glasbo in umetnost na Dunaju ter pridobil magistrski naslov. Velja za enega največjih talentov na svojem glasbilu. S predstavitvijo novih in še nepoznanih zvokov harmonike v glasbenih delih Bacha, Beethovna, Mozarta pa vse do Scarlattija vedno znova navdušuje koncertne obiskovalce vseh starosti.

Januarja je skupaj s filharmoničnim orkestrom iz Irkutska nastopil v Zlati dvorani Glasbenega združenja na Dunaju, kjer je med drugim zaigral skladbo priznanega srbskega skladatelja Aleksandra Sedlarja.

Nastopi na mednarodnih odrih

Tudi z drugimi glasbeniki, vključno s čelistko Ano Topalovic (Duo Arcord), ansamblom Ensemble Wien (člani Dunajske filharmonije), pevkama Angeliko Kirchschlager in Juliette Mars (Dunajska opera) ter kvartetom saksofonistov Signum (Signum Five), je na mednarodnih odrih, kot so koncertna dvorana na Dunaju, filharmonija v Kölnu, koncertna dvorana v Berlinu ter festival Beethovenfest v Bonnu, prepričal tako občinstvo kot kritike, so sporočili iz Narodne galerije.

Po uspešnem albumu, ki sta ga posnela skupaj z Ano Topalovic, je izdal soloprvenec The Accordion Album, s katerim je debitiral tako v koncertni dvorani v Berlinu kot tudi v Kulturnem centru Gasteig v Münchnu. V svoji karieri je med drugim sodeloval z orkestri, kot so orkester Classica iz Sankt Peterburga, mladinski simfonični orkester iz Moskve, filharmonični orkester iz Irkutska ter mladinski simfonični orkester Zgornje Avstrije.

Sodeloval je z dirigenti, kot so Ilmar Lapinsch, Vasili Valitov, Alexander Vikulov, Vasilis Tziatzianis in Tobias Wögerer.

Obe prvi nagradi natečaja Fidelio

K pomembnim uspehom njegove glasbene kariere sodita tudi obe prvi nagradi natečaja Fidelio na zasebni univerzi za glasbo in umetnost na Dunaju v letih 2009 in 2011.

Pregledno razstavo, ki predstavlja življenje in delo ene najbolj znanih slovenskih umetnic vseh časov Ivane Kobilca, so pripravili ob stoletnici ustanovitve Narodne galerije. Na ogled sta tako Poletje in Kofetarica kot širši javnosti manj znane umetnine, skupaj pa izkazujejo ustvarjalno moč slikarke, ki je 46 let preživela v evropskih umetnostnih središčih.

N. Š.