Po več kot 100 letih na ogled Van Goghovi risbi griča Montmartre

Na ogled tudi izgubljeni deli Rembrandtovega učenca Flincka

17. januar 2018 ob 10:57

Amsterdam - MMC RTV SLO, STA

Po več kot 100 letih sta znova na ogled risbi nizozemskega slikarja Vincenta Van Gogha. To sta risbi, ki ju je slavni umetnik narisal leta 1886: Grič Montmartre s kamnolomom, ki so jo pred nekaj leti odkrili v neki zapuščini, in Grič Montmartre, za katero je sprva obstajal dvom o pristnosti.

Avtorstvo risbe Grič Montmartre s kamnolomom, ki je v lasti nekega sklada in ni bila še nikoli razstavljena, so v torek potrdili v Van Goghovem muzeju v Amsterdamu. Delo je bilo dolga leta v zasebni lasti, leta 2013 pa so ga prinesli v muzej, da bi potrdili njegovo avtorstvo. "Potrdili smo, da gre res za delo Van Gogha, potem pa nas je zanimalo vprašanje njegovega nastanka in lastništva," je dejal strokovnjak v Van Goghovem muzeju Teio Meedendorp. Risba naj bi pripadala Johanni Van Gogh-Bonger, ženi Vincentovega brata Thea. Leta 1917 je bila risba prodana v zasebno zbirko.

Hkrati so v muzeju potrdili, da je Van Gogh tudi avtor druge risbe, naslovljene Grič Montmartre, za katero je predtem veljalo, da ni njegovo delo. Obe deli so na ogled postavili v muzeju Singer Laren na Nizozemskem.

Po besedah direktorja Van Goghovega muzeja Axla Rügerja obe deli povezujejo format, slog, tehnika in material. "Fantastično je, da sta bili risbi dokončno dodani Van Goghovemu opusu," je dodal. Van Gogh je risbi ustvaril leta 1886, ko je živel med Antwerpnom in Parizom, kjer je delal v studiu tedaj vodilnega zgodovinskega slikarja Fernanda Cormona.

Na ogled tudi več kot sto let izgubljeni Flinckovi deli

Kot poroča Guardian, so hkrati z Van Goghovimi deli prvič po tem, ko se je leta 1895 za njima izgubila vsakršna sled, na ogled postavili tudi dve deli Rembrandtovega učenca Goverta Flincka (1615-1660). Dragoceni deli sta viseli na stenah dnevne sobe nekega posameznika, ki je stopil v stik z muzejem, rekoč, ali bi jih zanimalo, da jih pogledajo njihovi strokovnjaki. Na delih naj bi bila upodobljena lokalni politik Johan de Mauregenault in njegova žena Petronella van Panhuysm.

