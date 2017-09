Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Podeljevanje nagrad ostaja v pristojnosti upravnega odbora Prešernovega sklada, ki pa bo zdaj pri izboru nagrajencev upošteval zgolj nominacije strokovnih komisij. Foto: Bobo Po novem zakonu bo upravni odbor prejemnike nagrad predstavil javnosti praviloma 3. decembra oziroma dva meseca pred podelitvijo, ki poteka ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju. Foto: Bobo Poslanci so v razpravi pred glasovanjem poudarili potrebo po novem zakonu, ker obstoječi tako dolgo ni doživel prenove, v tem času pa so se pojavile nove oblike umetnosti in so se nekatere obstoječe razmahnile. Foto: BoBo Pri izbiri nagrajencev Prešernovega sklada se bo po novem upoštevalo zadnje triletno in ne več dveletno obdobje umetniškega ustvarjanja. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Potrjen zakon o Prešernovi nagradi: z več komisijami in upoštevanjem spolne uravnoteženosti

Nagrajenci bodo odslej znani že 3. decembra

19. september 2017 ob 19:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Državni zbor je potrdil zakon o Prešernovi nagradi, ki bo nadomestil obstoječi zakon iz leta 1991. Po novem zakonu bo v presojo o lavreatih v poštev prišlo zadnje triletno in ne več dveletno obdobje ustvarjanja. Med novostmi je tudi upoštevanje spolne uravnoteženosti tako samih komisij kot nominacij za nagrado, ki jih bodo te predlagale.

Zakon, ki določa najvišje nagrade na področju umetnosti, in sicer dve Prešernovi nagradi ter do šest nagrad Prešernovega sklada, ki jih vsako leto podeljujejo za umetniške presežke, se tako spreminja po 26 letih. Poslanske skupine so zakonu, ki so ga potrdili z 61 glasovi za in 10 proti, podporo izrazile že v razpravi, ki je sicer, podobno kot že na matičnem odboru, ponovno odprla vprašanje uravnoteženosti spolov.

Minister za kulturo Tone Peršak je uvodoma dejal, da želijo z novim zakonom nagrade ohraniti ter s tem spodbuditi k vrhunskosti, pri izbiri nagrajencev Prešernovega sklada pa se bo po novem upoštevalo zadnje triletno in ne več dveletno obdobje umetniškega ustvarjanja.

V poštev zgolj nominacije strokovnih komisij

Podeljevanje nagrad ostaja tudi naprej v pristojnosti upravnega odbora Prešernovega sklada, ki bo opravil izbor na podlagi javnega poziva za podelitev nagrad in predlogov strokovnih komisij, pri čemer bo odločitve o nagrajencih sprejel zgolj na podlagi nominacij strokovnih komisij. Z novim zakonom je število komisij, ki je bilo doslej omejeno na štiri, razširjeno na največ šest. Ob tem bodo morali upoštevati spolno uravnoteženost samih komisij, pa tudi nominirancev za nagrado, ki jih bodo predlagale.

Nagrajenci znani na Ta veseli dan kulture

Nov zakon vrača pred leti opuščeno prakso, ko je bila javnost o dobitnikih nagrad obveščena že decembra. Upravni odbor jih bo razglasil 3. decembra oziroma dva meseca pred podelitvijo, ki poteka na predvečer slovenskega kulturnega praznika, 7. februarja.

Ker obstoječi zakon tako dolgo ni doživel prenove, v tem času pa so se pojavile nove oblike umetnosti in so se nekatere obstoječe razmahnile, so poslanci pred glasovanjem poudarili potrebo po novem zakonu. Saša Tabaković (SMC) je pohvalil novost, da bo upravni odbor nagrajenca izbral le na podlagi nominacij strokovnih komisij, ker se tako ne bodo ponovile "peripetije iz preteklosti".

Poslanec NSi-ja Jožef Horvat razume novi zakon kot posledico nesoglasij pri sodelovanju upravnega odbora s komisijami in režiji državne proslave, kar je po njegovih besedah treba preprečiti. Pri rešitvi, da bo upravni odbor lahko nagrajence izbral le na podlagi predlogov strokovnih komisij, pa se mu zdi, da bo odbor imel omejen prostor. Zato bi zakon po njegovem prepričanju moral omogočiti, da bi predlog strokovnih komisij tudi zavrnil.

Za enakovredno zastopanost spolov

Podobno kot že na matičnem odboru se je v razpravi odprlo tudi vprašanje uravnoteženosti spolov, in sicer tako pri nominiranju kot pri prejemanju nagrad. Mirjam Bon Klanjšček (NP), Primož Hainz (DeSUS) in Marija Bačič (SD) so kot pomembno zakonsko dopolnitev izpostavili enakovredno zastopanost spolov na ravni komisij.

Poslanska skupina Levica je k temu še enkrat predlagala dopolnilo, s katerim bi bilo to doseženo še ob sami izbiri dobitnikov. Po besedah Violete Tomić namreč statistika kaže na neenakost v prid moških nagrajencev. Dopolnilo je bilo zavrnjeno, ker bi dobitnike, kot so opozarjali poslanci, v tem primeru izbirali na podlagi spola in ne umetniških dosežkov.

Anja Bah Žibert: Zakon je nedorečen in pomanjkljiv

Anja Bah Žibert iz SDS-a je zakon opredelila za nedorečen in pomanjkljiv. Med drugim je vnovič izpostavila, da njegov naslov ne zajema nagrad Prešernovega sklada, na kar je opozorila tudi zakonodajnopravna služba. Vprašala pa se je tudi, ali bo zakon resnično spodbujal vrhunsko ustvarjalnost brez političnih konotacij, glede na to, da upravni odbor imenuje DZ na podlagi predloga vlade, ta pa predlog oblikuje po izvedenem javnem pozivu ministrstva za kulturo.

M. K.