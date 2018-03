Predstava Cirque du Soleil usodna za artista Yanna Arnauda

Izgubil je oprijem na gimnastičnem obroču

19. marec 2018 ob 14:07

Florida - MMC RTV SLO, STA

Med predstavo Volta kanadske artistične skupine Cirque du Soleil na Floridi se je v nedeljo smrtno ponesrečil njihov član Yann Arnaud, ki je s skupino sodeloval 15 let. Med izvajanjem svoje točke je padel na oder.



V bolnišnici je kmalu za tem umrl zaradi poškodb. "Celotna družba Cirque du Soleil je v šoku in pretresena zaradi tragedije," je ob tragičnem dogodku javnosti sporočil predsednik skupine Cirque du Soleil Entertainment Group Daniel Lamarre. V prihodnjih dneh in tednih je obljubil podporo njegovi družini in zaposlenim, še posebej ekipi predstave Volta.

Spolzeli oprijem na gimnastičnem obroču

Nesreča se je zgodila, ko je Arnaud s še enim akrobatom izvajal točko, nato pa je nenadoma izgubil oprijem na gimnastičnem obroču in padel na oder. Cirque du Soleil je posledično odpovedal dve nadaljnji predstavi.

Njegova smrt ni prva, ki se je zgodila med performansom Cirque du Soleila. Leta 2013 je med nastopom umrla plesalka Sarah Guyard, leta 2016 pa je umrl tehnik Olivier Rochette, sin ustanovitelja skupine, potem ko ga je zadelo teleskopsko dvigalo.

Cirkusanti z močnim umetniškim poudarkom

Cirque du Soleil je leta 1984 s povezovanjem gledališča, baleta, sodobnega plesa, mojstrske scenografije in umetnosti akrobacije začel pisati zgodovino novega umetniškega žanra - cirkusa z močnim umetniškim poudarkom. Sprva je skupina štela 73 članov, danes jih je 1.300. Sedež organizacije je v Quebecu v Kanadi. Njihove predstave si je od sredine osemdesetih let preteklega stoletja ogledalo več kot 160 milijonov ljudi.

N. Š.