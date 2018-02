Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Umetnina Madonna Esterhazy (1508) je stoletja šla skozi roke številnih papežev in kraljevih družin. Foto: Wikipedia Sorodne novice Iz galerije v rudnik: kako so Britanci med vojno na varno skrili največje umetnine Dodaj v

Rafaelova mojstrovina Madonna Esterhazy na ogled v rimski palači Barberini

Idealizirana lepota figur in obrazov

19. februar 2018 ob 17:14

Rim - MMC RTV SLO

V Rimu so v galeriji palače Barberini na ogled postavili Rafaelovo sliko Madonna Esterhazy, ki velja za eno najbolj cenjenih umetniških na Madžarskem. Razstava bo odprta do 8. aprila.

Eno najbolj cenjenih umetniških del na Madžarskem je v Rim posodil Muzej lepih umetnosti v Budimpešti, ki ga trenutno prenavljajo, je poročala madžarska tiskovna agencija (MTI). Sliko iz leta 1508 so umestili na razstavo, ki prikazuje tudi kopijo študije, ki jo je za to umetnino ustvaril Rafael. Izvirnik sicer hrani galerija Uffizi v Firencah. Na razstavi pa je mogoče videti še tri slike podobnega formata in tematike iz Barberinijeve zbirke.

Rafael je Madonno Esterhazy naslikal na platno velikosti 29 krat 21,5 centimetra, stoletja pa je šla skozi roke papežev in kraljevih družin, preden je končala v zbirki madžarske rodbine Esterhazy, po kateri je dobila ime. Država Madžarska jo je iz zbirke omenjene družine pridobila leta 1871, javnost pa jo je nazadnje lahko videla leta 2014 v Milanu.

Italijanski renesančni umetnik Rafael (1483-1520) velja ob Leonardu da Vinciju in Michelangelu za enega najpomembnejših umetnikov v zgodovini umetnosti. Kot slikar je poznan po čistih formah, klasični, skrbno zasnovani kompoziciji, svetlem, toplem koloritu ter dostojanstvu in idealizirani lepoti figur in obrazov.

G. K.