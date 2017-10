Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sokolov je bil že od zgodnjih najstniških let pomembna osebnost na ruskem glasbenem prizorišču, z leti pa si je med ljubitelji glasbe in klavirja pridobil skoraj bajesloven status. Danes ga imajo mnogi za največjega živečega pianista na svetu. Foto: EPA Grigorij Sokolov je v zadnjem desetletju odpovedal že več nastopov v Veliki Britaniji, menda zato, ker Otočani v prošnji za vizo zahtevajo prstne odtise in fotografijo zenice. Take zahteve po mnenju umetnika spominjajo na represijo v sovjetskih časih. Foto: AMC Dodaj v

Ruski velikan Grigorij Sokolov, "enigma svojega časa", nocoj v Ljubljani

V Cankarjevem domu drevi koncert ruskega pianista Sokolova

24. oktober 2017 ob 12:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cankarjev dom bo v svojem srebrnem abonmaju nocoj gostil Grigorija Sokolova, enega največjih pianistov vseh časov. ("Ko poslušate Sokolova, veste, da ste v prisotnosti nekoga izjemnega," je o njem zapisal britanski recenzent.)

Karizmatični ruski glasbenik bo občinstvu postregel s tremi sonatami Franza Josepha Haydna in dvema Beethovnovima sonatama.

Sokolov se z novo sezono podaja v raziskovanje dveh Beethovnovih sonat, ki po mnenju poznavalcev zaključujeta skladateljevo srednje in pozno ustvarjalno obdobje, po več kot 15 letih pa se vrača k Haydnu, ki je bistveno vplival na razvoj sonate v drugi polovici 18. stoletja.

Vse tri sonate nocojšnjega recitala odsevajo Haydnovo spogledovanje z idejami literarnega gibanja Sturm und Drang, ki je kot reakcija na racionalizem razsvetljenstva poudarjalo naravo in individualnost ter notranja občutenja.

Beethovnove sonate odlikuje širok diapazon klavirskega zvoka, saj je skladatelj najbolj izrabil izrazne možnosti instrumenta, pri tem pa postavljal pianistu vedno bolj nemogoče zahteve. Klavirju je dal moč in značaj orkestrskih razsežnosti, so zapisali v programskem listu.

Približno 60 recitalov na leto, nobenih snemanj

Po besedah organizatorjev nocojšnjega koncerta je za Sokolova značilen edinstven pianistični slog, ki ga odlikujejo muzikalna zrelost, izrazna moč, presenetljiva izvirnost izvedb, popoln tehnični nadzor. "Sokolov svojstveno komunicira s klavirjem; iz njega izvablja nepredstavljivo bogastvo tonskih barv in dinamičnih odtenkov ... V zahtevi po izražanju najintimnejših čutenj poglobljeno raziskuje povsem mehanske lastnosti instrumenta in išče možnosti za nadaljnje izboljšave. Dosledno predan glasbi tlakuje njeno neodvisno pot."

Na svoj izjemni dar je Sokolov opozoril že pri rosnih dvanajstih, zaradi političnih razmer tedanje Sovjetske zveze pa se je na svetovnih koncertnih odrih dokončno uveljavil šele v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Po naravi zadržan in skromen živi odmaknjeno od zvezdniških vzorcev. Koncertira le še na solističnih recitalih, snemanjem se je odpovedal.

Po besedah organizatorjev karizmatičnost Sokolova izvabi iz občinstva veliko zbranost, potrebno za novo refleksijo celo najbolj znanih skladb. "Poslušalce tesno poveže z glasbo ter preseže površinsko preigravanje ali nastopaštvo ob izrekanju globljega duhovnega pomena. Poglobljenost v izvedbo podčrtuje izbira programa, ki ga Sokolov snuje in oblikuje vse do zadnjih trenutkov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sokolov se rad vrača v Ljubljano, kjer je nazadnje koncertiral leta 2015.

