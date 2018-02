Sarajevčani umaknili vabilo: Orhan Pamuk ne bo častni meščan

V mesto bo prišel pisat filmski scenarij

22. februar 2018 ob 09:08

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Sarajevo je odstopilo od svoje namere, da Nobelovemu nagrajencu za literaturo Orhanu Pamuku, ki bo spomladi v državo prišel pisat scenarij za film o vojni v BiH-u, podeli naziv častnega meščana.

V BiH-u naj bi se bali, da bi podelitev nagrade pisatelju, ki je glasni nasprotnik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, razžalila in ujezila Turčijo.

Turškega avtorja mednarodnih literarnih uspešnic Muzej nedolžnosti, Bela trdnjava, Sneg, Istanbul in Črna knjiga je za častnega meščana Sarajeva predlagala lokalna založba in knjigarna Buybook. Predlog je sprva naletel na soglasno podporo, po vnovičnem glasovanju med občinskimi svetniki pa je bila Pamukova nominacija zavrnjena. V Turčiji je Pamuk kontroverzna osebnost; zaradi "žaljenja turške biti" mu je celo grozila zaporna kazen.

"Razlaga sveta komisije je bila, da Orhan Pamuk ni naredil nič ali skoraj nič za Sarajevo. Nekateri člani vladajoče stranke so ocenili, da nagrada Pamuku lahko ujezi turško vlado. Izkoristili so priložnost za sporočilo Pamuku, in sicer, da ni dobrodošel v Sarajevu," je odločitev komentiral vodja založbe in knjigarne Damir Uzunović.

Orhana Pamuka sicer v založbi prepoznavajo kot enega najpomembnejših sodobnih pisateljev ter najbolj branega in slavnega avtorja v BiH-u. V imenu založbe, ki skrbi za objavo njegovih del v tej državi, so ga že večkrat povabili na obisk Sarajeva.

Pretirana servilnost?

Predlog so zavrnili zaradi avtorjevega nasprotovanja politiki turškega predsednika, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Samir Fazlić iz opozicijske Naše stranke. Da gre za servilno politiko s strani Bosancev, je odločitev kritiziral tudi opozicijski SDP: "Ti gospodje na oblasti so bili izvoljeni, da bi bili mestni očetje Sarajeva, zdaj pa se vedejo kot mačehe malega Erdoganovega zaselka. Prepričani smo, da so Turki naši prijatelji in Turčija prijateljska država, zato tudi oni ne bi podpirali gest, ki ne pritičejo dobremu prijatelju. Prijatelj bi nas podprl in ne bi dovolil, da klečimo pred njim."

Bosanski član predsedstva BiH-a in vodja vodilne stranke v državi SDA Bakir Izetbegović si je z Erdoganom precej blizu.

Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina bo častni Sarajevčan namesto Pamuka postal nekdanji hrvaški predsednik Stipe Mesić.

A. J.