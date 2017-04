Šef dirigent Uroš Lajovic zapušča Slovensko filharmonijo

Zaradi Lajovca je letos orkester stavkal

24. april 2017 ob 18:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Šef dirigent Uroš Lajovic zapušča Slovensko filharmonijo. V pismu, naslovljenem na direktorja filharmonije Damjana Damjanoviča, je izrazil svoje obžalovanje, da mu ni mogel biti v veliko pomoč.

"Hotel sem preorati njivo, da jo pripravim za boljše seme, vendar nisem uspel: plevel mediokritete je, pognojen s fake novinarstvom, segel čez glavo zdravemu delu orkestra. Zato odhajam," je zapisal v pismu, ki ga je objavila spletna izdaja časopisa Delo.

Konfliktni odnosi z orkestrom

Uroš Lajovic je prevzel orkester pred skoraj dvema letoma in pozneje postal tudi eden glavnih razlogov za stavko orkestra. Stavkajoči so zahtevali njegov odhod zaradi nespoštljivega odnosa. "Maestra Lajovca je nastavil na mesto šefa dirigenta direktor Damjanovič brez posvetovanja in soglasja orkestra, kar je v nasprotju s povsod po svetu uveljavljeno in uspešno prakso, ki dirigentu podeli legitimnost izbire in je predpogoj za njegovo uspešno delovanje. Na enak način je nastavil prejšnja dirigenta (Villaume, Wilson)," so v stavkovnem odboru med drugim zapisali pred stavko.

Opozorili so še, da so nesporazumi in konfliktni odnosi Lajovca z orkestrom dosegli vrhunec v oktobru, "ko je Lajovic izrekel več žaljivk na račun glasbenikov in med vajo osebno obračunaval s članom orkestra". Maestro je takrat vse očitke zavrnil in napovedal, da namerava vztrajati do konca svojega mandata.

A. J.