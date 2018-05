Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Klasični kitarski kvartet iz Dublina je povsem predan sodobni glasbi. Deluje od leta 2001, ko je bil ustanovljen na Dublinskem konservatoriju za glasbo in dramo, vse odtlej pa izvaja nova kitarska dela in prireja sodobne mojstrovine, ki izvorno niso del repertoarja za klasično kitaro. Foto: Kulturni center Janeza Trdine Dodaj v

Sem glasba, sem mesto: koncertni večeri, spoznavanje romunske kulinarike in Novega mesta

4. festival klasične in sodobne glasbe

21. maj 2018 ob 17:08

Novo mesto - MMC RTV SLO

V Novem mestu bo v teh dneh mogoče slišati glasbene stvaritve širokega razpona – od klasike do sodobnih del. Začenja se 4. festival Sem glasba, sem mesto, ki bo do sobote ponudil pet koncertov in spremljevalnih dogodkov.

Po besedah programske vodje koncertnega dela festivala klasične in sodobne glasbe Lilijane Jantol Weber bodo različna novomeška prizorišča obogatili s pisanim koncertnim programom, posebnost festivala pa je mednarodno pevsko tekmovanje za mlade pevce do 32 let, ki ga bodo priredili drugič.

Najprej bo na vrsti sodobna glasba, ki jo bo na nocojšnjem koncertu izvedel irski Dublinski kitarski kvartet. Dublin Guitar Quartet bo nastopil v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja na novomeškem Grmu. Uro pred koncertom bo arhitekt Borut Simič predstavil nedavno prenovo omenjene cerkve.

Naslednji koncert bo na vrsti v sredo, ko bo na vrtu Dolenjskega muzeja oz. v primeru dežja v Kulturnem centru Janeza Trdine nastopil Balanescu Quartet oziroma kvartet, ki ga vodi v Veliki Britaniji delujoči romunski violinist Alexander Balanescu. Njegov kvartet bo nastopil z glasbo romunskega skladatelja Goergeja Enescuja, enega najpomembnejših romunskih glasbenih umetnikov 20. stoletja. Pred koncertom bodo prireditelji pripravili predstavitev romunske kulinarike.

V petek bo v atriju Hiše kulinarike na Glavnem trgu sledila Noč slovenskih skladateljev s koncertom Društva slovenskih skladateljev. Izvajali bodo novosti slovenskih skladateljev za godala, pred koncertom pa bo arhitekt Tomaž Slak predaval o prenovi novomeškega Glavnega trga.

Festival bodo v Glasbeni šoli Marjana Kozine in v atriju Knjižnice Mirana Jarca v soboto končali z zaključnim delom 2. mednarodnega pevskega tekmovanja Sem glasba, sem mesto in s koncertom nagrajencev. Zadnji dan festivala pripravljajo tudi večerni ogled mesta s splavom po Krki. Festival prireja občinski Zavod Novo mesto.

M. K.