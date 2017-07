Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za zmagovalni tandem sta se izkazali Ivana Bajcer in Maša Mlinarič. Foto: Tomaž Galič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovensko-hrvaški tandem prepričal na koloniji LindArt

Kadar je ustvarjanje v dvoje lepše ...

17. julij 2017 ob 19:55

Lendava - MMC RTV SLO

V Lendavi se je sklenila 22. mednarodna likovna kolonija mladih umetnikov LindArt, na kateri je letos sodelovalo šest umetnikov iz Hrvaške, Madžarske, Srbije in Slovenije.

Novost letošnjega LindArta je bila kolonija LindArt junior, ki je temeljila na grafičnih tehnikah, v njenem okviru pa je ustvarjalo devet udeležencev od 6. do 9. razreda DOŠ I. Lendava. Obe koloniji sta potekali na nekdanji DOŠ II. Lendava, kjer je na dan, ko se je končala kolonija LindArt junior, potekala tudi priložnostna razstava nastalih del. Razstavo je odprla umetnostna zgodovinarka Katarina Mohar, med udeleženci pa sta najbolj prepričali Ivana Bajcer iz Hrvaške in Maša Mlinarič iz Slovenije.

Letos so pod umetniškim vodstvom Dubravka Baumgartnerja, ki je zadnja leta gonilna sila LindArta in drugega bogatega likovnega dogajanja v Lendavi, v parih ustvarjali Suzana Vulović iz Srbije in Mario Romoda iz Hrvaške, Ivana Bajcer iz Hrvaške in Maša Mlinarič iz Slovenije ter Laura Hosszú iz Madžarske in Alja Košar iz Slovenije.

LindArtov "podmladek"

Na LindArt junior pa so sodelovali šestošolci DOŠ I. Lendava Luka Činč, Lana Čizmašija, Lea Goričanec, Črtomir Kelenc, Rory Milaković in Tija Sakač, Nejc Nagy iz sedmega razreda DOŠ I. Lendava ter Rika Milaković in Jan Nagy iz devetega razreda DOŠ I. Lendava. Njihova mentorica je bila Dora Bakek iz Hrvaške.

Umetniško ustvarjanje ni vedno samotna pot ...

LindArt je poseben po ustvarjanju v parih, likovni umetniki namreč običajno ustvarjajo samostojno v svojih ateljejih in niso vajeni timskega dela, na koloniji LindArt pa vsak izžreba svojega umetniškega partnerja. Tako se preizkusijo v delu v tandemu, ki zahteva od njih obilo inovativnega razmišljanja in ustvarjalnosti. Nekateri pari so nad izkušnjo tako navdušeni in kompatibilni, da tudi pozneje sodelujejo in skupaj razstavljajo. Namen delavnice LindArt junior pa je tudi iskanje talentov; prihodnjih akademikov ali likovnih pedagogov.

Do zdaj se je kolonije udeležilo nekaj več kot 120 mladih ustvarjalcev z različnih koncev sveta: Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Slovaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Italije, Romunije, Avstrije, Francije, Izraela, Poljske, Čila, Španije, Nemčije, Irske, Kanade, Brazilije, Latvije, ZDA, Japonske, Singapurja, Moldavije, Tajske, Argentine, Velike Britanije in še od kod.

A. J.