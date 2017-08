Sodišče zavrnilo opustitev pregona Romana Polanskega zaradi posilstva

"Primeri slavnih osebnosti se zlorabljajo"

19. avgust 2017 ob 10:56

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

V petek je sodišče zavrnilo prošnjo Samanthe Geimer, ki je bila leta 1977 stara 13 let in je bila žrtev domnevnega posilstva slavnega poljskega režiserja Romana Polanskega, naj primer po več kot 40 letih opusti.

Sodišče vztraja, da se mora režiser, ki živi v Franciji in v ZDA velja za ubežnika, zglasiti na sodišču. Sodnik Scott Gordon je prav tako prepričan, da je žrtev zaradi sodnega primera veliko pretrpela in da primera ne morejo kar končati, četudi naj bi bilo to, kot meni Samantha Geimer, v njeno dobro.

Kot smo že poročali, danes 54-letna Geimerjeva želi po 40 letih zaživeti normalno življenje in pravi, da je Polanskemu oprostila. Že aprila je napisala tudi pismo, v katerem je tožilce obtožila, da jim gre v primeru Polanski le za njihove lastne kariere, ne pa za razrešitev primera.

"Primeri slavnih osebnosti se zlorabljajo"

"Takšni, kot ste vi, ne bi smeli zlorabljati primerov slavnih osebnosti, da bi prišli v središče zanimanja za karierno napredovanje," je Geimerjeva zapisala v ostrem pismu, naslovljenem na losangeleškega tožilca Jackieja Laceyja in njegovo namestnico Michele Hanisee, ki vodita primer Polanski.

Danes 83-letni Roman Polanski, ki živi v Franciji, je že pred časom na sodnika Gordona na sodišču v Los Angelesu naslovil pisno prošnjo, naj odpečati tajni magnetogram pričanja tožilca Rogerja Gunsona, ki je prvi vodil primer. Režiser namreč meni, da bo ta potrdil dogovor o njegovem priznanju krivde, po katerem mu ni treba v zapor.

Sodišče v Los Angelesu je prošnjo Polanskega zavrnilo, poleg tega režiserju ni hotelo dati zagotovila, da ga ob morebitni vrnitvi v ZDA ne bo doletela zaporna kazen.

G. K.