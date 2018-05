Steven Spielberg

1947

25. maj 2018 ob 19:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Še vedno dobim tisti občutek živčnosti, slabosti in navdušenja vsakič, ko se odpravim na delo. To me ni minilo, odkar sem bil star 12 let in sem šel snemat z 8-milimetrsko kamero svojega očeta.

N. Š.