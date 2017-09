Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letošnja tema Svetlobne gverile v Ljubljani je bila spomin, njegov pomen in vloga, kakor se kažeta ali na ravni posameznikove subjektivne izkušnje ali na širši družbeni ravni. Foto: BoBo "Utrinek" (ha!) lanske Svetlobne gverile v Celju. Foto: Svetlobna gverila Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Svetlobna gverila potuje: Kranj "v novi luči"

Festival prvič gostuje v Kranju

5. september 2017 ob 10:33

Kranj - MMC RTV SLO, STA

V Kranj prvič prihaja festival Svetlobna gverila, ki sicer domuje v Ljubljani, a s posameznimi projekti redno gostuje tudi drugje po Sloveniji. Na vrtovih, v galerijah in uličnih kotičkih kulturne četrti Kranja se tako od danes pa do 23. septembra obeta serija svetlobnih intervencij.

Cikel svetlobnih postavitev, poimenovan Re:Akcija, predstavlja manjšo potujočo edicijo ljubljanskega festivala Svetlobna gverila. Re:Akcija5 v Kranj prinaša izbor del slovenskih in tujih avtorjev, ki z različnimi avtorskimi pristopi preobražajo običajni videz arhitekture in urbanih mikro-ambientov. Instalacije Svetlobne gverile so dela, ki so bila ustvarjena za prejšnje edicije svetlobnega festivala, program razstav in dogodkov pa s skupnostjo kranjskih ustvarjalcev sooblikuje Layerjeva hiša.

Del Kranja, v katerem sobivajo Layerjeva hiša, stolp Škrlovec in grad Khislstein, bo mogoče doživeti v dobesedno novi luči, obljubljajo organizatorji, to sta Strip Core/Forum Ljubljana in Zavod Carnica. Partnerji festivala so Prešernovo gledališče Kranj, Komunala Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Gorenjski muzej in podjetje Tam-Tam, sofinancirata pa ga Mestna občina Kranj in ministrstvo za kulturo.



Mesto, živi organizem

"Svetlobna gverila raziskuje vlogo svetlobe v umetnosti ter spodbuja razmislek o vlogi umetnosti in umetnika v javnem prostoru tako, da si umetnik mesto vedno znova prisvaja, ga igrivo zmeša, preoblikuje in vrne uporabnikom. Mesto je živ organizem, eden izmed bistvenih pogojev za njegovo živost pa je nenehen pritok in zlivanje novih vsebin in praks, saj prav te mesto spreminjajo v poligon kreativnosti, v prostor igrive domišljije, v mesto, kjer je prijetno živeti," so sporočili iz Layerjeve hiše.

Bogat program svetlobnih projektov, pri katerem sodeluje tudi vrsta lokalnih umetnikov, spremljajo tri brezplačne delavnice. Udeleženci delavnice All That Jazz bodo ob koncertu v živo z grafoskopi na fasade hiš ustvarjali kolaže in slike, udeleženci delavnice Fantastični biotop bodo s pomočjo reciklirane plastike in svetil izdelali manjše živali, udeleženci delavnice svetlobnega risanja pa bodo v kreativni temnici s pomočjo fotoaparata, svetlobe in svetlobnih objektov ustvarjali novo večplastno okolje.

A. J.