Tantadruj za življenjsko delo igralcu Binetu Matohu

V pričakovanju najboljše predstave iztekajoče se sezone

22. maj 2018 ob 09:13

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Letošnjo nagrado tantadruj prejme igralec in interpret Bine Matoh, več kot petintrideset let vodilni igralec in prvak v SNG-ju Nova Gorica.

Igralec je vse življenje posvetil odrskim deskam in je nosilec Borštnikovega prstana. Svojo poklicno pot je sklenil z upokojitvijo leta 2013 z vlogo Stanka v intimni drami Srečanje dramatičarke Nine Mitrović. Kljub upokojitvi igralec še vedno sooblikuje naš čas, naš prostor, so zapisali v novogoriškem gledališču.

Nagrajenca je izbirala žirija, ki so jo sestavljali Meta Hočevar, Teja Glažar in Igor Pison.

Nagrado mu bodo podelili na nocojšnji slovesnosti v SNG-ju Nova Gorica, ko bosta znana tudi dobitnika nagrade za igralsko stvaritev in gledališki dosežek iztekle sezone.

Slovensko stalno gledališče (SSG) Trst je za letošnje tantadruje nominiralo predstavi Resnica režiserja Alena Jelena in Ukročeno trmoglavko v režiji Juša A. Zidarja. Gledališče Koper pa stavi na štiri predstave - Barufe v režiji Vita Tauferja, Trač ali mnogo hrupa za nič režiserja Jaka Ivanca in Gašperja Tiča, Zadnje Lune v režiji Dušana Mlakarja in Za blagor vseh ljudi v režiji Nenni Delmestre. V SNG-ju Nova Gorica so nominirali pet predstav, in sicer Don Juana v režiji Daniela Daya Škufce, Galeba v režiji Paola Magellija, Realiste režiserke Tijane Zinajić, Trojanke v režiji Jaše Kocelija in Ekshibicionista v režiji Marka Bulca.

O nagrajencih letos odloča komisija v sestavi Marij Čuk, Matej Bogataj in Vojko Belšak.

Za večjo prepoznavnost primorske gledališke ustvarjalnosti

Nagrado tantadruj so leta 2011 ustanovili, da bi z njo opozori na primorsko gledališko ustvarjalnost, ki je bila morda v širšem slovenskem prostoru prezrta. Odločitev o nagradi tantadruj, poimenovani po istoimenskem literarnem junaku primorskega pisatelja Cirila Kosmača, so sprejeli SSSG Trst, SNG Nova Gorica in Gledališče Koper. Vsako leto v maju podelijo tri strokovne nagrade tantadruj, poleg nagrad za igralsko stvaritev in gledališki dosežek pravkar končane sezone še nagrado za življenjsko delo.

