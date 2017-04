Umrla je Erin Moran iz Srečnih dnevov, nekoč ene najbolj gledanih ameriških serij

Igralka se je poslovila v 57. letu starosti

23. april 2017 ob 14:16

Corydon - MMC RTV SLO

Poslovila se je ameriška igralka Erin Moran, ki je že v zgodnjih najstniških letih zaslovela z vlogo v televizijski komični seriji Srečni dnevi, nekaj časa najbolj gledani seriji v Združenih državah Amerike.

Igralka je v seriji, ki je v izvirniku nosila naslov Happy Days, začela igrati pri starosti 13 let in je upodabljala lik Joanie Cunningham. Serija je na ameriške male zaslone prišla leta 1974 in po tretji sezoni ji je uspelo pridobiti naziv najbolj gledane televizijske serije, pozneje pa se je njena priljubljenost razširila tudi po drugih delih sveta.

Pred kamero že od rosne mladosti

Erin Moran se je rodila leta 1960 v Kaliforniji, v igralske vode jo je poneslo zelo zgodaj, saj ji je mama že pri starosti petih let priskrbela agenta. Leto pozneje je Erin začela igrati v seriji Daktari, prvo filmsko vlogo je odigrala leta 1968 v filmu How Sweet It Is! ob Debbie Raynolds.

Vendar pa je vloga v Srečnih dnevih tista, s katero se je Moranova zapisala v zgodovino zabavne industrije. Njen lik Joanie je bila živahna mlajša sestra Richija, ki ga je upodabljal Ron Howard. Igralec je bil tudi med prvimi, ki so se na družbenih omrežjih odzvali na njeno smrt. Svojo žalost ob novici je na svojem profilu na Twitterju izrazil tudi Henry Winkler, ki je v Srečnih časih upodabljal Fonzija, znanega tudi kot The Fonz.

Serijo je med letoma 1974 in 1984 predvajal ABC, skozi 11 sezon se je zvrstilo skupno 255 polurnih epizod. Dogajanje v seriji predstavlja idealizirano vizijo življenja v ZDA od sredine 50. do sredine 60. let preteklega stoletja. Moranova je igrala tudi v obzgodbi Srečnih dnevov, naslovljeni Joanie ljubi Chachija, ki so jo snemali med letoma 1982 in 1983. Pozneje je med drugim zaigrala še v serijah Umor, je napisala in Waltonovi.

Od srečnih do manj srečnih dnevov

Leta 2010 je z nekaterimi soigralci iz Srečnih dnevov tožila televizijsko mrežo CBS, saj naj bi jim ta po njihovem dolgovala zaslužek od trženja izdelkov, povezanih s serijo. Dve leti pozneje so dosegli poravnavo in tako so vsakemu igralcu izplačali znesek v višini 65 tisoč dolarjev (dobrih 60 tisoč evrov) – prvotno so zahtevali po 10 milijonov dolarjev.

V zadnjih letih naj bi Moranova živela v prikoličarskem naselju v Indiani in po poročanju policije je tamkajšnja reševalna ekipa prejela klic na pomoč v soboto popoldan, poroča BBC. Izkazalo se je, da gre za Erin Moran, ki je umrla v 57. letu starosti, vzrok smrti pa še ni znan.

P. G.