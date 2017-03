Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avtor romana Mostovi Madisona (Bridges of Madison County) Robert James Waller je umrl star 77. let. Foto: Reuters Sorodne novice Mostovi Madisona na Broadwayu neslavno pogoreli Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V 78. letu se je poslovil pisatelj Robert James Waller

Romantičen roman Mostovi Madisona so prodali v 50 milijonih izvodov

10. marec 2017 ob 19:30

London/New York - MMC RTV SLO

Avtor ene najbolj prodajanih romantičnih romanov Mostovi Madisona (The Bridges of Madison County), Robert James Waller je umrl star 77 let, je sporočila njegova založba.

Umrl je v svojem domu v Texasu v petek zgodaj zjutraj, vzrok smrti pa še ni znan, je pojasnil Matt Belford iz Wallerjeve založbe Aaron M. Priest v New Yorku, je poročal BBC. Njegovo svetovno uspešnico Mostovi Madisona so prodali v kar 50 milijonih izvodov, prevedena pa je bila v 40 jezikov sveta.

V Wallerjevem romanu iz leta 1992 Najini mostovi gre za kratko in turbulentno ljubezensko zgodbo med poročeno italijansko gospodinjo in fotografom v ameriški zvezni državi Iowa. Fotograf osvoji srce gospodinje po tem, ko ta pristane, da mu bo pomagala pri fotografiranju slavnih mostov. Zgodbo so jo leta 1995 uprizorili tudi na filmskem platnu,v filmu pa sta v glavnih vlogah nastopila Meryl Streep in Clint Eastwood. Leta 2014 pa so Mostovi Madisona dočakali tudi uprizoritev v muzikalu na Broadwayu.

Mostove je Waller po njegovih besedah napisal v zgolj 11. dneh, roman pa mu je prinesel svetovno slavo in ga spremenil v multimilijonarja. Okrožje Madison v Iowi je medtem postalo prava turistična atrakcija, saj so tisoči obiskovalcev prihajali pogledat v knjigi slavljene mostove.

Pisatelj, glasbenik in fotograf Robert James Waller se je rodil v Iow, poleg Mostov Madisona pa je napisal še šest drugih romanov. Med drugim je predaval matematiko, management in ekonomijo na Univerzi Sverna Iowa (Universtiy of Northern Iowa). Pred bliščem slave se je kasneje iz Iowe umaknil v odročen del Texasa.

