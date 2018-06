V iskanju manjkajočega dela ene najpomembnejših umetnin zgodnje renesanse

Utemeljena teorija ali oglaševalska kampanja za knjigo?

25. junij 2018 ob 18:03

Župan belgijskega mesta Gent je občane pozval, naj ne kopljejo po tamkajšnjem osrednjem trgu v upanju, da bodo tam našli manjkajoči del krilnega zgodnjerenesančnega oltarja bratov Van Eyck.

Do županovega poziva je prišlo zaradi navedb v knjigi, da se edina manjkajoča od 12 panelnih plošč tega oltarja, ki velja za eno najpomembnejših stvaritev zgodnje severne renesanse, nahaja pod trgom v Gentu. Gre za oltar bratov Van Eyck, dotična plošča pa je pogrešana od leta 1934.

"To je delo za policijo in državno tožilstvo."

Soavtor knjige The Fourteenth Letter Gino Marchal je namreč nedavno zatrdil, da je razvozlal uganko manjkajočega dela, ki naj bi se po njegovem skrival v središču mesta, natančneje pod trgom v predelu, imenovanem Kalandeberg.

"Ne poskušajte ničesar storiti sami," je po poročanju časnika De Standaard župan Daniel Termont pozval javnost oziroma predvsem lovce na zaklade. "To je delo za policijo in državno tožilstvo," je zatrdil župan. Po mnenju nekaterih naj bi pravzaprav šlo za premeteno oglaševalsko kampanjo za knjigo, toda Termont je dejal, da tožilstvo vendarle "zelo resno jemlje to teorijo".

Čaščenje mističnega Jagnjeta, kakor je naslov oltarja, znanega tudi kot Gentski oltar, sta Hubert ter njegov mlajši in slavnejši brat Jan Van Eyck končala leta 1432, od takrat pa večino časa domuje v gentski katedrali svetega Bavona. Kompleksna večdelna upodobitev sestoji iz 12 plošč, osem od teh je poslikanih obojestransko, mogoče pa jih je odpirati in zapirati. Oltar v polni razprtosti meri v širino približno štiri metre in pol ter v višino tri metre in pol.

Namig, skrit v zahtevi za odkupnino?

Naslov motiva na manjkajoči panelni plošči je Pravični sodniki, od leta 1945 pa ta ukradeni del nadomešča kopija. Sicer je bila takrat ukradena še ena od plošč, vendar je bila ta čez čas vrnjena - pred tem pa so tatovi zahtevali odkupnino enega milijona belgijskih frankov.

Teorija Gina Marchala, da je plošča zakopana v bližini katedrale, temelji na vsebini enega od 13 listov z zahtevami o odkupnini, ki so jih našli na domu borznega posrednika Arsèna Goedertierja. Na listu so bile zapisane francoske besede oiseau, arte, jean, nina, erpe in fourrure - torej ptica, umetnost, Jean, Nina, Erpe in krzno - ter število 152.

Kar pa bi lahko lovce na zaklade spodbudilo k razkopavanju gentskega trga, je bila Marchalova izjava, da je našel lokacije, povezane s štirimi od teh besed, in da so 152 metrov oddaljene enega natančno določenega mesta v Kalandebergu.

Do leta 2020 v celoti restavriran oltar

"Nekateri jo še vedno iščejo, ne morejo sprejeti, da je ni več," pa je glede manjkajoče plošče pred časom dejala Anne Van Grevenstein, častna profesorica z univerze v Amsterdamu, ki kot svetovalka sodeluje pri restavriranju tega dragocenega oltarja. Omenimo še, da so z letom 2016 so restavratorska dela prešla v drugo fazo, v kateri so se lotili notranjih delov. Restavratorji načrtujejo, da bodo delo na osrednjih panelnih ploščah zaključili letos, delo na zunanjih ploščah pa naj bi končali čez dve leti.

