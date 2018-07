V prvi slovenski e-knjižnici 38 odstotkov izposoj več kot lani

Projekt je zastavila Založba Beletrina.

13. julij 2018 ob 06:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na platformi Biblos, prvi slovenski e-knjižnici in e-knjigarni, povezani tudi s slovenskimi splošnimi knjižnicami, ki jo je leta 2013 zastavila Založba Beletrina, sta izposoja in kupovanje e-knjig vedno bolj priljubljena.

Uporabnikov je za zdaj več kot 15.000, ki so si letos do junija izposodili 38 odstotkov več knjig kot lani.

Najbolj priljubljena je žanrska književnost

Slovenski bralci si knjige na Biblosu raje izposojajo kot jih kupujejo, najbolj priljubljena pa je žanrska književnost. V slovenščini so med najbolj izposojanimi knjigami Ogenj, rit in kače niso za igrače, knjiga o spolnem življenju naših prednikov Milene Miklavčič, kriminalka, uspešnica Jezero Tadeja Goloba Golobom in s kresnikom nagrajena Figa Gorana Vojnovića.

Prijatelj v stiski

Uporaba Biblosa pri marsikom seveda ne pomeni nadomestka dolge vrste knjig na knjižnih policah, a za mnoge postaja vsakodnevna pot do branja - izkaže pa se lahko tudi kot prijatelj v stiski. Ta stiska je lahko panika, ko osnovnošolec v zadnjem hipu ne dobi v knjižnici knjige za domače branje, ker je izposojena v vseh okoliških knjižničnih enotah. To je lahko študentovo ali raziskovalčevo iskanje točno določenega stavka ali ključne besede v knjižnem delu, kar e-bralnik opravi v milisekundi.

E-knjige so lahko v pomoč tudi pri povsem tehničnih zadevah – s povečavo črk za tiste, ki slabo vidijo ali pa preprosto z možnostjo dostopa do knjige nemudoma, ne da bi bilo treba do knjigarne – denimo za gibalno ovirane. Knjižnica in knjigarna, ki ju lahko vzamemo s seboj, je tudi rešitev za potovanje, kadar ne moremo vzeti s seboj vseh knjig, za katere zdi, da bi nas lahko na morju zanimale. No, kakšno še vedno lahko spakiramo s seboj.

In še nekje se takšen način izposoje knjig izkaže za veliko prednost – sistem izposoje deluje tako, da je knjiga na napravi štirinajst dni, nato pa je samodejno izbrisana. Ja, to pomeni, da ni zamudnin.

Na tablici, bralniku, telefonu ali računalniku

Do platforme je dostop mogoč preko bralne aplikacije Biblos, naložene na bralno napravo - brezplačno je na voljo v Google Play trgovini za androidne naprave in App Storu za Applove naprave.

Z aplikacijo je knjige mogoče brati na tablici, bralniku, pametnem telefonu ali na računalniku.

Slovenski različici Kindla

Biblos ponuja svoja bralnika – inkBOOK Prime in inkBOOK Classic 2, slovenski različici Kindla, ki imata do oči prijazen e-papir, kar omogoča tudi branje na sončni svetlobi in brez naprezanja oči, so povedali na Beletrini.

Bralnika imata tudi posebno pisavo za dislektike OpenDyslexic in visoko kontrastni način za slabovidne. Bralnika v nasprotju z drugimi omogočata tudi namestitev katere koli spletne knjigarne, naložiti pa je mogoče več tisoč knjig, so še dodali.

Osvetlitev zaslona za nočno branje

V podkastu Odbita do bita na Valu 202 voditelj je Anže Tomić, poznavalec e-bralništva, v pogovoru s sovoditeljico Marušo Kerec ugotavljal, da je ravno inkBOOK zaradi prilagojenosti naprave na slovenščino najbolj enostaven za branje slovenskih e-knjig.

Tomić je poslušalce opozoril, naj pri nakupu e-bralnika dajejo pozornost načinu osvetlitve, ki jo ta omogoča. Osvetlitev zaslona je namreč zanj pomembna funkcija, ki omogoča lažje branje, obenem pa pomeni, da lahko beremo ponoči, ne da bi motili človeka, ki spi poleg.

Izpostavil je tudi, da se je pri testiranjih e-bralnikov izkazalo, da so fizični gumbi nekaj, kar bralci pogrešajo. Danes so ti fizični gumbi na e-bralnikih bolj priljubljeni od zaslona na dotik, zato se je nekateri e-bralniki vračajo k njim. Sporočilo torej, da je nuja po vsaj nekakšnem fizičnem kontaktu s knjigo pri obračanju strani še vedno ostala med našimi prsti. (Oddaji lahko v celoti prisluhnete na spodnji povezavi.)

2400 knjig za izposojo

V projekt Biblos je vključenih 62 knjižnic ter 120 založb in samozaložnikov, ki ponujajo več kot 2400 objavljenih naslovov. Priljubljenost med slovenskimi bralkami in bralci narašča - uporabnikov je za zdaj več kot 15.000, ki so si letos do junija izposodili 28.000 knjig, kar je 38 odstotkov več kot lani.



Vsak dan novih 20.000 naslovov

Za primerjavo, med Američani e-bralnike uporablja 88,8 milijona ljudi, ki so v letu 2017 kupili 266 milijonov e-knjig, so ugotovili na statističnem uradu ZDA.

V največji spletni knjigarni na svetu, Amazon, kjer je na voljo skoraj 50 milijonov knjig, jih je od teh pet milijonov mogoče brati na njihovem e-bralniku Kindle v obliki e-knjig. Številka se vsakih nekaj dni poveča za približno 20.000 naslovov, so zapisali na justpublishingadvice.com.

Jeff Bezos, ustanovitelj in izvršni direktor spletne trgovine Amazon, pa je letos postal najbogatejši Zemljan v zgodovini, saj je njegovo premoženje vredno že kar 106 milijard dolarjev (88,7 milijarde evrov).

Nadina Štefančič