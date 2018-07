Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Otvoritveni film Aleksi je režirala leta 1987 rojena Barbara Vekarić, ki ima za seboj že več kratkometražnih filmov, videospotov in oglasov. Zgodba o 28-letnici, ki se mora po končanem študiju vrniti pod domačo streho, je njen dolgometražni prvenec. V stranski vlogi tudi Sebastian Cavazza. Foto: IMDb Hrvaško premiero bo denimo doživela švedsko-hrvaška koprodukcija Jimmie, ki izkušnjo begunstva prikaže skozi otroške oči. Foto: IMDb Hrvaška premiera čaka psihološki triler Eva v režiji Benoîta Jacquota; v glavnih vlogah blestita Isabelle Huppert in Gaspard Ulliel. Foto: IMDb Sorodne novice Močna slovenska udeležba na letošnjem puljskem festivalu Dodaj v

V Pulju so zagnali filmske projektorje

Na festivalu tudi močna udeležba slovenskih filmov

14. julij 2018 ob 17:04

Pulj - MMC RTV SLO, STA

V znamenitem antičnem amfiteatru v Pulju bodo danes odprli 65. filmski festival. Zvečer sta na sporedu dve premieri, hrvaška celovečerca Aleksi režiserke Barbare Vekarić ter V imenu jagode, čokolade in svetega duha režiserke Karle Lulić. Del tekmovalnega programa sta tudi dva slovenska celovečerca, Ivan in Rudar.

V hrvaškem programu najstarejšega filmskega festivala v sosedni državi se bo za nagrado zlata arena potegovalo deset domačih celovečercev in sedem koprodukcij. Predvidenih je več premier, med drugimi celovečerca Za ona stara dobra vremena (Za tiste stare dobre čase) hrvaškega režiserskega veterana Eduarda Galića ter filma Mali in Do kraja smrti (Do konca smrti) režiserjev Antonia Nuića in Anđela Jurkasa.

Pregled domače produkcije

V hrvaškem programu so prav tako celovečerci Eksorcizem v režiji Daliborja Matanića, Comic sans Nevia Marasovića in Osmi poverjenik Ivana Salaja, ki si jih je hrvaško občinstvo že imelo priložnost ogledati v kinih.

V tekmi za zlato areno sta prav tako dve slovensko-hrvaški koprodukciji, drami Rudar režiserke Hanne Slak in Ivan režiserja Janeza Burgerja. Celovečerca bosta v Pulju doživela hrvaški premieri.

V mednarodnem programu 65. filmskega festivala v Pulju bo tekmovalo 13 celovečercev, med njimi tudi nagrajenec za scenarij z letošnjega cannskega festivala Srečni Lazzaro italijanske režiserke Alice Rohrwacher. S cannskega festivala prihaja tudi drama V vojni režiserja Stephanea Brizeja.

Med izbranimi filmi sta še celovečerca Eva francoskega režiserja Benoita Jacquota ter C'est la vie! njegovih rojakov Olivierja Nakacheja in Erica Toledana kot tudi lanski nominiranec za najboljšo evropsko komedijo Dobrodošli v Nemčiji režiserja Simona Verhoevna.

Država partnerka je letos Izrael, ki se bo predstavil z retrospektivo in celovečercem režiserja Bena Bacharja The Last Band in Lebanon, ki je bil uvrščen tudi v mednarodni tekmovalni program.

Med drugim so letos pripravili nov filmski program o zgodovini kinematografije, v katerem bodo predvajali tudi dokumentarno dramo Baron Codelli slovenskega avtorja Mihe Čelarja.

Poleg ogledov filmov bodo na voljo še razstave, delavnice, predavanja, omizja in družabne prireditve. Organizatorji v sedmih dneh pričakujejo približno 60.000 obiskovalcev ter gostovanja številnih filmskih ekip.

A. J.