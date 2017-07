Video: John Malkovich na pogovoru z novinarji v Ljubljani

Pred drevišnjim koncertom z italijanskim orkestrom

20. julij 2017 ob 09:47,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 13:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ameriški dramski in filmski igralec ter režiser in producent John Malkovich se bo drevi v dvorani Grand hotela Union v drugem delu razprodanega koncerta pridružil enemu najvidnejših italijanskih komornih orkestrov Ansambel I Solisti Aquilani.

Leta 1953 rojeni John Makovich bo zvečer z orkestrom in pianistko Anastasjo Terenkovo s svojim glasom pospremil Šnitkejev koncert za klavir in godala. V tem posebnem drugem delu večera bo hollywoodski zvezdnik klasično glasbo obogatil z interpretacijo odlomkov iz romana Grobovi in junaki Ernesta Sabata. Tako bo svoj glas vključil kot del glasbe, napovedujejo pri Ljubljana festivalu, ki je organizator koncerta.

Posnetek ljubljanske novinarske konference (ki je potekala v angleščini) si lahko pogledate spodaj.



Idealni igralec za ekscentrične like

John Malkovich je nastopil v več kot 70 filmih in je znan po ekscentričnih vlogah, npr. v filmih Nevarna razmerja (1988), Na ognjeni črti (1993), Mary Reilly (1996), Letalo prekletih (1997), Preberi in zažgi (2008) ter Biti John Malkovich (1999). Dvakrat je bil nominiran za oskarja, obakrat za najboljšo moško stransko vlogo v filmih Places in the Heart ter Na ognjeni črti.

Čislan italijanski orkester in slovenska violinistka

Ansambel I Solisti Aquilani, ki bo prihodnje leto slavil 50-letnico delovanja, bo pod taktirko Alviseja Casellatija v prvem delu večera poustvaril Šostakovičev Godalni kvartet št. 8, ki ga je Rudolf Baršaj orkestriral za godalni orkester in nosi ime Komorna simfonija. V Bachovem violinskem koncertu pa se bo v solističnem delu predstavila slovenska violinistka Lana Trotovšek.

VIDEO Tiskovna konferenca z Johnom Malkovichem

