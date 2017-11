Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Columbus je žirija z vodomcem nagradila za izjemne igralske dosežke ter intelektualni, vendar ne apologetski, tiho poglobljeni poklon tolažilni in povezovalni moči umetnosti . Foto: Liffe Dih jemajoča je tudi fotografija Ognjišča, dobitnika nagrade zmaj. Ljubljenec občinstva je pripoved ljubezni, težavnosti odraščanja v odročnih skupnosti in velikih razočaranj ali, če povzamemo - boleči lepoti človekove izkušnje. Foto: Festival Liffe Moški ne jočejo prejmejo nagrado Fipresci za "občutljivost pri raziskovanju kompleksne narave ranjenih posameznikov, natančno poznavanje ter razumevanje fizičnih in psihičnih posledic vojne, predvsem pa za odločno humanistično zavezo medsebojnemu razumevanju, sočutju in sprejemanju". Foto: SFC Mladinsko žirijo je najbolj prepričala kritiško hvaljena drama Pokliči me po svojem imenu, ki jo opisujejo kot silovito ljubezensko zgodbo, ki se gledalca dotakne z ganljivo iskrenostjo. Foto: IMDb Sorodne novice Liffe: Moški ne jočejo Liffe: Pokliči me po svojem imenu Dodaj v

Vodomec filmu Columbus, občinstvu najljubše Ognjišče

S podelitvijo nagrad se proti koncu preveša 28. Liffe

18. november 2017 ob 19:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Liffova nagrada vodomec gre estetizirani drami Columbus, ki po mnenju žirije dokazuje, da filmi niso samo refleksija težkih časov, temveč so lahko tudi zatočišče pred njimi. Občinstvo je najvišjo oceno namenilo filmu Ognjišče, ki je s tem prejel nagrado zmaj.

Priznani videoesejist Kogonada je svoj celovečerni prvenec umestil v okolje ameriškega mesta Columbus, meko modernistične arhitekture in dobrodošlo kuliso umirjene refleksije o moči umetnosti. Kot je zapisala v utemeljitvi, je žirija vodomca soglasno podelila za izjemne igralske dosežke ter intelektualni, vendar ne apologetski, tiho poglobljeni poklon tolažilni in povezovalni moči umetnosti – v tem primeru arhitekture.

Projekciji zmagovalnih filmov

Tudi letos si bo zmagovalna filma, dobitnika nagrade vodomec in nagrado občinstva zmaj, predvajali dan po sklepu festivala. V Kosovelovi dvorani ju lahko ujamete v ponedeljek - ob 18.00 bo na ogled Columbus, ob 20.00 pa Ognjišče.



Posebna omemba za portret delavca tega sveta

Iz kategorije Perspektiv je žirija posebno omembo namenila filmu Arabija, v katerem režiserja Affonso Uchoa in Joao Dumans s počasnim in subtilnim pristopom zgradita "resničen in pošten portret brazilskega priložnostnega delavca – ter s tem portret delavca tega sveta". O osrednji nagradi, ki jo namenjajo najboljšemu filmu perspektiv, je presojala žirija v sestavi kritičarka iz Berlina Jessica Kiang, kritik z Reke Dragan Rubeša in slovenski režiser Damjan Kozole.

Žirijo FIPRESCI prepričali Moški ne jočejo

Nagrado FIPRESCI prejme Alen Drljević za svoj režijski prvenec Moški ne jočejo. "Kako se soočiti s travmami vojne in razrešiti globoko zakoreninjeno sovraštvo? Je mogoče ponovno vzpostaviti (za)upanje v zlomljeni družbi? To so vprašanja, ki odmevajo v tem pretresljivem, izjemno napisanem in odigranem filmu, prežetem z mučno atmosfero, toksično moškostjo, nelagodjem in nezaupanjem," beremo v utemeljitvi. Mednarodno žirijo svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev so sestavljali Salvatore Marfella, Angelo Mitchievici in Ana Šturm.

Film je nagradila za "občutljivost pri raziskovanju kompleksne narave ranjenih posameznikov, natančno poznavanje ter razumevanje fizičnih in psihičnih posledic vojne, predvsem pa za odločno humanistično zavezo medsebojnemu razumevanju, sočutju in sprejemanju".

Kot je v navadi, je najboljši film izbralo tudi občinstvo, ki je med 32 filmi z najvišjo povprečno oceno, 4,79, ocenilo Ognjišče režiserja Gudmundurja Arnarja Gudmundssona. Z oceno 4.62 mu je takoj za petami film 1945, ki je tako rekoč do zadnjega vodil na lestvici favoritov občinstva.

Subtilen politični dokumentarec o negi in oskrbi

Med kratkimi filmi je najbolj prepričal Nisem od tukaj avtoric Maite Alberdi in Giedre Žickyte. Kot so zapisali člani žirije, jih je odlični film presenetil in se jih dotaknil na številnih ravneh. "Gre za prefinjen portret odtujene ženske, ki se bori za identiteto in neodvisnost v tuji deželi, ter obenem subtilen politični dokumentarec o negi in oskrbi kot enem največjih izzivov starajoče se družbe," še piše v utemeljitvi.

Pozdrav združevanju animacije in igranega filma

Podelili so tudi dve posebni omembi za kratki film - prva je šla Samanthi Nell in Michaelu Wahrmannu za film Zverina, druga pa Maxu Grauu za film [...] Hlepenje po pripovedi. Glavni pokrovitelj mednarodnega ljubljanskega filmskega festivala Telekom Slovenije je v sklopu 28. izdaje predstavil filme 360 stopinj, ki so jih v okviru natečaja posneli mladi neodvisni filmski ustvarjalci. Nagrado je žirija natečaja podelila filmu Svoboda, brez izgovorov, ki ga podpisujejo Matej Lozar, Anja Čotar, Rok Jagodnik, Uroš Kokol in Sašo Stojak.

Zmagovalni film "brez izgovorov nagovarja vse nas, da se rešimo spon, ter izstopimo iz lastnih in tujih okvirjev, ki nas vežejo v ujetost in stagnacijo", piše v utemeljitvi. "Pozdravljamo to sporočilo in podpiramo poskus združitve animacije in igranega filma. Četudi smo si na splošno želeli boljši izkupiček tega, kar omogoča tehnologija, nas pri zmagovalnem filmu morda ravno ta minimalistična uporaba potenciala 360ih stopinj postavi v pozicijo ujetih likov in tudi v nas vzbudi težnjo po osvoboditvi," je še zapisala žirija.

Mladinska žirija festivala Kinotrip je nagradila ganljivo ljubezensko dramo Pokliči me po svojem imenu režiserja Luca Guadagnino, ki je pred slabima dvema tednoma odprl 28. Liffe. "Poetična in dognana režija prinaša svež pogled na enega najbolj razširjenih žanrov, obenem pa ohranja angažirano noto. Film z univerzalno in brezčasno mislijo ostane z nami še dolgo po odhodu iz kinodvorane. Kinotripovo nagrado mladinske žirije prejme film Pokliči me po svojem imenu," so v utemeljitvi zapisali mladi žirantje.

M. K.