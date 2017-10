ZDA izstopajo iz Unesca, sledi jim Izrael

Izstop napovedan za 31. december

12. oktober 2017 ob 15:35,

zadnji poseg: 12. oktober 2017 ob 21:32

Pariz - MMC RTV SLO

Združene države Amerike bodo izstopile iz Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), k čemur je privedel spor glede članstva Palestine.

Novico o izstopu je sporočila generalna direktorica Unesca Irina Bokova, ameriško zunanje ministrstvo pa je v svojem sporočilu za javnost zapisalo, da bodo ZDA iz organizacije izstopile z zadnjim dnem tega leta, poroča Reuters.

Delo Unesca so že v preteklosti večkrat zasenčili konflikti na Bližnjem vzhodu. Potem ko je organizacija v svoje članstvo sprejela Palestino, so namreč ZDA v letu 2011 prenehale financirati organizacijo. Do takrat so bile Unescov najpomembnejši finančni podpornik, saj je njihov delež znašal kar okoli petino vseh sredstev organizacije.

V letu 2013 so sicer zaradi neplačevanja članarine izgubile volilne pravice v Unescu, vendar so vztrajale kot članica. So pa ZDA kljub prekinitvi prispevanja v skupno malho zadržale svoje prostore na sedežu Unesca v Parizu. Med 107 državami, ki so takrat podprle članstvo Palestine, je bila tudi Slovenija.

Nesprejemljive protiizraelske težnje

"Po prejetju sporočila ameriškega državnega sekretarja Rexa Tillersona želim kot Unescova generalna direktorica sporočiti globoko obžalovanje zaradi odločitve ZDA, da se umaknejo iz Unesca," je zapisala Bokova v svoji izjavi. Dodala je še, da izstop ZDA pomeni izgubo tako za multilaterizem kot tudi za skupnost Združenih narodov. ZDA nasprotujejo kakršnim koli načrtom katerega koli organa ali specializirane agencije ZN-a, da bi priznali Palestino kot samostojno državo, najprej bi morali prej doseči mirovni dogovor med Izraelom in Palestinci, po poročanju STA-ja poudarjajo v Washingtonu.

Po poročanju izraelskih medijev naj bi administracija Donalda Trumpa Unescu očitala protiizraelske težnje. Tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Heather Nauert je pojasnila, da odločitve sicer niso sprejeli zlahka, vendar je Unescova protiizraelska naravnanost zanje pretirano moteča, izpostavila pa je še zamujanje z izplačili znotraj organizacije. Po drugi strani pa Trumpova administracija v skladu z njegovo politiko "najprej Amerika" preučuje smiselnost sodelovanja v več multilateralnih dogovorih oz. organizacijah.

Z ameriškega zunanjega ministrstva so sporočili še, da bodo z Unescom "še vedno sodelovali – in brez članstva kot država opazovalka prispevali stališča, poglede in strokovno znanje ZDA".

Izrael ubral enake korake kot ZDA

Kaj hitro po sporočilu Washingtona se je s podobnim oglasil še izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot so sporočili iz njegovega urada, je premier zunanjemu ministrstvu naročil, naj pripravi vse potrebno za umik Izraela iz Unesca skupaj z ZDA, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Netanjahu je obenem pohvalil korak ZDA kot "pogumno in moralno odločitev, saj je Unesco postal gledališče absurda, in namesto da bi ohranjal zgodovino, to izkrivlja".

Oglasil se je tudi Danny Danon, veleposlanik Izraela pri ZN-u, ki je v svojem sporočilu zapisal: "Danes je nov dan v ZN-u, ko je treba plačati ceno za diskriminacijo Izraela. ZDA stojijo ob strani Izraelu in so resnični voditelj za spremembe v ZN-u. Zavezništvo med našima državama je močnejše kot kadar koli."

Zgodovina se ponavlja

Ne gre za prvi izstop ZDA iz Unesca, saj je bila enaka odločitev sprejeta že leta 1984 pod predsednikom Ronaldom Reaganom. Takratna razloga pa sta bila proti zahodnemu svetu nastrojena politizacija in neučinkovito upravljanje organizacije. Nato so se v letu 2003 pod predsedovanjem Georgea W. Busha znova vrnile v Unescovo združbo. Kot omenjeno, pa so nato leta 2011, torej pod predsednikom Barackom Obamo, ukinile svoje izdatno financiranje Unesca.

VIDEO ZDA zapuščajo Unesco

P. G.