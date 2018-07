Zvezna dežela Koroška obogatila svoj arhiv Lipuševih del

"Jezik, ki je v Avstriji že desetletja bil in je še vedno zanikan, je dobil s tem večjo in širšo pozornost. To pomeni, da je desetletja trajajoči literarni boj proti umiranju in zaničevanju slovenskega jezika s tem priznanjem pokazal, da je kultura več kot samo neka beseda, da v grapah in dolinah lahko nastanejo biotopi največjega in najširšega pomena za človeški in literarni razvoj," je Lipušu izkazano čast komentiral založnik Lojze Wieser. Foto: RTV Slovenija