Otroci v muzejih: ljubljanskemu Lutkovnemu muzeju posebna evropska nagrada žirije

Konferenca Mreže evropskih muzejskih organizacij

18. november 2018 ob 14:33,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 14:38

Valleta - MMC RTV SLO

Na letni konferenci Mreže evropskih muzejskih organizacij v Valleti na Malti so v soboto podelili nagrado najboljšemu otrokom prijaznemu muzeju, imenovano otroci v muzejih, pri čemer je posebna nagrada žirije pripadla ljubljanskemu Lutkovnemu muzeju.

Nagrado podeljujeta Evropska muzejska akademija in Mednarodno združenje otroških muzejev za izvirnost in odličnost približevanja kulturne dediščine otrokom. Letos sta bili podeljeni dve nagradi, glavna je šla v Singapur, oddelku za izobraževanje na področju umetnosti Narodne galerije, druga pa torej v Ljubljano oziroma njenemu Lutkovnemu muzeju na Ljubljanskem gradu.

V ožji izbor je bilo tokrat uvrščenih 12 muzejev iz Avstralije, Danske, Nemčije, Italije, Nizozemske, Švice, Velike Britanije, Slovenije in Singapura.

Prvikrat zbrana naša lutkovna dediščina

Lutkovni muzej so leta 2015 ustanovili pod okriljem Lutkovnega gledališča Ljubljana in Ljubljanskega gradu, s tem pa je bila prvič zbrana lutkovna dediščina, ki na Slovenskem še ni bila obravnavana na strokoven in znanstven način. Gre za večplasten projekt, ki je ob razstavi slovenskih lutk na gradu, vzpostavil tudi sistemsko skrb za področje lutkovne dediščine na naših tleh.

Zgodnje lutke na naših tleh že v 15. stoletju

Na slovenskih tleh so se najstarejše znane oblike lutk pojavile že v 15. stoletju, vendar je bilo 1910 tisto prelomno leto rojstva slovenskega lutkarstva. Prve korake so naredile marionete Milana Klemenčiča in slovensko lutkarstvo je od takrat prehodilo neverjetno pot.

Trojica: ročne in senčne lutke ter marionete

Celotna muzejska postavitev je interaktivno zasnovana, radovednost bo obiskovalce pripeljala do marsikatere vsebine. Zgodovina slovenskega lutkarstva je prezentirana na treh različnih "odrih" - na odru ročnih lutk, marionet in senčnih lutk. Eden od kriterijev za izbor eksponatov je bila tudi njihova ohranjenost. Večina razstavljenih lutk prihaja iz depojev Lutkovnega gledališča Ljubljana, kjer hranijo več kot 3.000 eksponatov, partizanske lutke so iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, nekaj lutk je iz Lutkovnega gledališča Maribor in neinstitucionalnih gledališč, nekaj pa iz zasebnih zbirk.

Vzpostavitev muzeja je financirala Mestna občina Ljubljana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za kulturo. Mestna občina Ljubljana sofinancira tudi delovanje muzeja, so še sporočili iz Lutkovnega gledališča Ljubljana.

P. G., foto: Lutkovno gledališče Ljubljana, MMC RTV SLO / Miloš Ojdanić