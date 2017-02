Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kaja Urh: Dress Code part Y, 2016, akril na platno, 130 x 150 cm. Foto: Obalne galerije Piran Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kaja Urh: Med vrsticami

Razstava bo odprta do 3. maja

17. februar 2017 ob 14:17

Piran - MMC RTV SLO

V Galeriji Hermana Pečariča Piran na ogled postavljajo dela Kaje Urh, ki so ji na lanski slikarski prireditvi Ex-tempore Piran podelili nagrado za najboljše delo mladega avtorja do 35.

Kot je v utemeljitvi nagrade zapisala mednarodna strokovna žirija, slike Kaje Urh v izhodišču spominjajo na fotografijo ali izsek iz videa, ki ga z vertikalnimi linijami razgradi in tako izvorno podobo iz vsakdanjega življenja postavi v nov kontekst. "Kaja Urh se v svojem delu spogleduje s slikarstvom, ki se naslanja na medijske podobe, katere črpa iz fotografije, videa in medmrežja. To slikarstvo označujemo kot post-medijsko slikarstvo oziroma slikarstvo razširjenega vizualnega statusa," še piše v utemeljitvi. Mednarodno žirijo lanskega Ex-tempore so sestavljali Vilma Bartolić iz Hrvaške, Sabrina Zannier iz Italije ter Pavla Jarc iz Slovenije.

Kaja Urh se je rodila leta 1988 v Kranju. Iz slikarstva je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno končuje magistrski študij. Ukvarja se z grafičnim oblikovanjem in slikarstvom, v katerem preizkuša različne slogovne pristope.

Je članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) in Likovnega društva Kranj (LDK). Udeležuje se likovnih kolonij in simpozijev. Od leta 2013 se redno predstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejela več nagrad.

V Piranu bodo razstavo njenih del odprli danes ob 18.00, na ogled pa bo do 3. maja.

M. K.