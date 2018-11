Louvre podira meje elitistične umetnosti: med svoje dragocenosti vabi mlade in socialno šibkejše

En sobotni večer mesečno brezplačen vstop

30. november 2018 ob 08:55

Pariz

Od januarja prihodnjega leta pariški muzej Louvre pod svojo streho vabi čim širšo množico in tako se predvsem na mlade in tiste z nižjimi dohodki osredotoča z akcijo, v kateri jih vabi k brezplačnemu obisku muzeja.

Polna vstopnica sicer znaša 17 evrov. Kot so sporočili iz tega priznanega muzeja, ki slovi po slikah Mone Lize ter Miloške Venere, bo prvi brezplačni nočni ogled 5. januarja 2019, in sicer med 18.00 in 20.45.

V muzeju bodo ob tem poskrbeli še za razne aktivnosti, pripravili bodo denimo kotiček z namiznimi igrami in bralni kotiček, z namenom, da bi privabili družine, predvsem tiste iz revnejših predmestij Pariza. Njihovo glavno ciljno občinstvo sobotnih akcij so tudi mladi.

Manj Francozov, več tujcev

Doslej so v Louvreu brezplačen dostop omogočali zgolj šest nedelj letno, a kot so zapisali v sporočilu za javnost, so ugotovili, da s tem k obisku ne spodbudijo širšega kroga obiskovalcev iz različnih socialnih ozadij. Opažati so začeli tudi, da v nedeljo v muzej prihaja vse manj Francozov, predstavnikov delavskega razreda, medtem ko so začeli beležiti porast tujih obiskovalcev.

Zaznali so tudi, da so na podlagi brezplačne nedeljske vstopnine začeli služiti turistični delavci, ki so vstop v muzej kljub vsemu zaračunavali v sklopu vodenih obiskov mesta.

Eno leto dol, drugo gor

Vendar pa so preteklem letu zabeležil izreden poskok obiska. Z 8,1 milijona obiskovalcev letno, s čimer je postal najbolje obiskan muzej z umetninami na svetu po lestvici Themed Entertainment Association.

Ampak tudi ta svetovno znana destinacija ni imuna na dogajanje po svetu. Konec leta 2015 so namreč tudi v Louvreu zabeležili upad obiska zaradi serije napadov islamskih skrajnežev po francoski prestolnici.

P. G.