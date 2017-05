Na bienalu v Vroclavu nagrada za instalacijo Martina Briclja

Glavna nagrada poljskim umetnikom

30. maj 2017 ob 09:23

Vroclav - MMC RTV SLO

Na bienalu medijske umetnosti WRO 2017 v Vroclavu je Martin Bricelj za instalacijo BArage Cyanometer prejel nagrado kritikov in urednikov umetniškhi revij, posebno omembo pa sta prejela tudi Nika Oblak in Primož Novak.

"Cyanometer je oblikovan kot eleganten vmesnik, ki nagovarja pereč ekološki izziv onesnaženosti zraka, z referenco na znanstveno fantastiko. Kot dinamična, nenehno spreminjajoča se skupltura, se istočasna ozira v prihodnost in v preteklost," je v obrazložitvi nagrade zapisala žirija bienala.

Instalacijo, ki je bila postavljena tudi v Ljubljana, si lahko zdaj ogledajo obiskovalci v Vroclavu. Cyanometer je monolit, ki meri modrino neba in prikazuje kakovost zraka, podatke pa pošilja v spletni arhiv. Gre sicer za orodje, ki ga je leta 1789 zanosval švicarski fizik in alpinist Horace-Benedict de Saussure, da bi izmeril modrino neba in s tem skušal napovedati vreme. Instalacija je bila v Ljubljani sprva postavljena kot del programa Zelene prestolnice 2016, vendar se je mesto odločilo, da jo bo obdržalo kot stalno postavitev.

Nika Oblak in Primož Novak sta posebno omembo kritikov in urednikov umetniških revij prejela za kinetično instalacijo Border Mover, ki se ukvarja s problemom sodobnega posameznika, ujetega v poplavo moderne tehnologije in rutino vsakdanjika, ki vse bolj spominja na monotonijo samodejnega delovanja strojev.

Glavna nagrada Poljakom

Glavno festivalsko nagrado je prejela poljska instalacija We - The Common Body, ki so jo pripravili Elvin Flamingo, Radoslaw Deruba in Patryk Chylinski.

Martin Bricelj Baraga je medmedijski umetnik, producent in kurator. V svojih interaktivnih projektih, avdiovizualnih performansih in kolaborativnih delih raziskuje kompleksna razmerja med človekom in tehnologijo, zanimajo pa ga tudi socialni vidiki sodobne popkulture ter politične dimenzije posredovanih resničnosti. Fascinacijo nad tehnologijo v svojih delih pogosto prepleta z elementi znanstvene fantastike.

K. T.